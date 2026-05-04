Forța Fermierilor cere majorarea plafonului de rambursare a TVA la 500.000 de lei

Asociația „Forța Fermierilor” solicită autorităților majorarea plafonului lunar de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli până la 500.000 de lei, invocând întârzieri în aplicarea mecanismului simplificat anunțat de Guvern și dificultățile financiare din sector.

Într-o adresare oficială către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, Asociația amintește că, la începutul lunii martie 2026, autoritățile au anunțat un mecanism simplificat de rambursare a TVA acumulat în cont, destinat să atenueze efectele scumpirilor asupra agricultorilor.

Potrivit Asociației, măsura a fost intens mediatizată, iar pentru implementarea acesteia au fost alocate circa 200 de milioane de lei. Totuși, mecanismul nu ar fi devenit funcțional nici în luna martie, nici în aprilie, din cauza unor carențe legislative sau a interpretărilor eronate ale prevederilor de către Serviciul Fiscal de Stat.

Reprezentanții fermierilor susțin că această situație a agravat problemele financiare din sector, în condițiile în care mulți agricultori nu au realizat vânzări de producție agricolă, dar au fost nevoiți să suporte costuri tot mai mari pentru inputuri.

Pe 30 aprilie, Parlamentul a adoptat un nou amendament la legea privind programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli. Acesta prevede posibilitatea restituirii a 40% din TVA acumulat în cont, în limita unui plafon stabilit prin ordinul Ministerului Finanțelor.

În acest context, „Forța Fermierilor” solicită ca plafonul lunar de rambursare să fie stabilit la 500.000 de lei, argumentând că sectorul cerealier și oleaginos se confruntă cu o „decapitalizare enormă”.