Berlinschii: : Nosatîi trebuie să demisioneze pentru a nu dăuna anchetei de la Cahul

Deputatul Partidului Nostru (PN), Alexandr Berlinschii, a cerut repetat demisia ministrului Apărării în contextul tragediei produse la o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața.

Parlamentarul a subliniat că ministrul Anatolie Nosatîi trebuie să renunțe la funcție pentru a nu influența ancheta.

„Stimate domnule ministru, plecați acum din funcție, lăsați persoanele responsabile să-și facă bine munca pe partea de anchetă!”, a declarat Berlinschii în studioul televiziunii TVR Moldova.

Deputatul a amintit că, în cadrul audierilor parlamentare din 12 martie, ministrul Apărării ar fi afirmat că „cunoaște totul” despre ce se întâmplă în unitățile militare. În opinia sa, această poziție contrastează cu reacțiile ulterioare ale ministerului după incidentul de la Cahul.

Berlinschii a atras atenția asupra faptului că nu este primul caz de deces într-o unitate militară pe timp de pace și a criticat lipsa unor explicații clare privind accesul adolescentului în unitatea militară.

„Neconcordanțele în declarațiile oficialilor nu trezesc semne de suspiciune? Iar domnul «încă ministru» al Apărării ne spune că nu o să plece din funcție până nu va fi finalizată ancheta. El trebuie să plece acum din funcție pentru a nu dăuna acelei anchete”, a declarat deputatul.

Reprezentantul Partidului Nostru a amintit că formațiunea a înregistrat un proiect de hotărâre privind instituirea unei comisii parlamentare de anchetă și a făcut apel către majoritatea parlamentară să susțină inițiativa.

„Sper că o să fie susținut și de majoritatea parlamentară. Nu avem nimic de ascuns în acest caz, iar pe platforma parlamentară urmează să fie audiate toate persoanele responsabile”, a conchis deputatul.

Incidentul s-a produs pe 10 mai, pe teritoriul unei unități militare din Cahul, după ce un militar prin contract, în vârstă de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip „Glock”, în prezența mai multor persoane, inclusiv a minorului aflat în vizită.

Adolescentul de 16 ani a decedat, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit, starea acestuia fiind stabilă. Inițial, autoritățile au anunțat că minorul ar fi murit în urma unui stop cardiac, însă ulterior au precizat că acesta ar fi fost împușcat.