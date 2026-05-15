Un comandant rus a fost înregistrat în timp ce ordona decapitarea soldaților ucraineni căzuți pe front

Tensiunile de pe frontul din Ucraina ating un nou prag al brutalității. Statul Major al Ucrainei a dat publicității o înregistrare audio care ar surprinde un moment cutremurător. Un comandant rus le ordonă subordonaților săi să decapiteze trupurile a doi militari ucraineni uciși în luptă.

Detaliile incidentului

Evenimentul ar fi avut loc pe data de 12 mai, în sectorul Huliaipole, unde o unitate de elită ucraineană a căzut într-o ambuscadă întinsă de un grup de infiltrare rus. În urma confruntării, doi soldați ucraineni și-au pierdut viața.

Conform oficialilor de la Kiev, interceptarea radio realizată a doua zi, pe 13 mai. Comandantul rus le-a cerut militarilor să decapiteze cadavrele „pentru confirmare”. Brutalitatea nu se oprește aici. Acesta solicită ca resturile să fie așezate la vedere, la marginea câmpului, ca formă de intimidare.

Reacția Kievului

Armata ucraineană a condamnat dur aceste acțiuni, catalogându-le drept o crimă de război deliberată și o dovadă de „sadism ostentativ”.

Mai mult, autoritățile susțin că au identificat deja unitatea rusă responsabilă, iar comandantul vizat ar fi un personaj cunoscut pentru abuzuri anterioare asupra prizonierilor de război.

Deși publicația Kyiv Post a preluat rapid informația, este important de menționat că autenticitatea înregistrării nu a putut fi verificată din surse independente.

Acest incident se adaugă unei liste lungi de acuzații aduse forțelor ruse, care includ execuții și tortură. De cealaltă parte, interceptările publicate de Ucraina de-a lungul conflictului au oferit adesea o fereastră către starea morală și disciplina precară din anumite unități rusești.