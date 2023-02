Berlusconi, prietenul lui Putin, susține că Zelenski este responsabil pentru războiul pornit de Moscova

Fostul premier italian Silvio Berlusconi, al cărui partid Forza Italia (FI) face parte din actualul guvern de la Roma, și susținător al dictatorului Putin, l-a acuzat duminică, 12 februarie, pe preşedintele Volodimir Zelenski că este vinovat pentru războiul pornit de Rusia contra Ucrainei, poziţie faţă de care executivul condus de Georgia Meloni s-a delimitat imediat, potrivit agenţiei EFE și Agerpres.

„Dacă eu aş mai fi fost prim-ministru nu aş fi vorbit niciodată cu Zelenski, pentru că, aşa cum ştiţi, asistăm la devastarea ţării sale şi la uciderea soldaţilor şi a civililor săi”, a declarat Berlusconi după ce a votat la alegerile locale în provincia Lombardia, referindu-se la întâlnirea pe care Georgia Meloni a avut-o săptămâna aceasta la Bruxelles cu Volodimir Zelenski.

„Pentru a obţine pacea, cred că domnul preşedinte al Statelor Unite ar trebui să vorbească cu Zelenski şi să-i spună: ”la sfârşitul războiului vei avea la dispoziţie un Plan Marshall de 6,7,8 sau 9 miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina, dar cu o condiţie, aceea ca mâine să ordoni încetarea focului, pentru că nu-ţi vom mai da alţi dolari şi nici alte arme”. Numai aşa poate fi convins acest domn să ordone o încetare a focului”, a sugerat aliatul lui Putin.

Una dintre reacţiile critice după această declaraţie a venit din partea Partidului Democrat (PD), formaţiune italiană de centru-stânga aflată în opoziţie. ”Astăzi, (Berlusconi) s-a plasat oficial de partea Rusiei lui Putin. Cu asemenea aliaţi în guvern, premierul (Georgia Meloni) să nu se plângă de cum este tratată în UE”, a scris pe pagina sa de Twitter purtătoarea de cuvânt a senatorilor din PD, Simona Malpezzi, potrivit surselor citate.

Giorgia Meloni è d’accordo con le parole inquietanti pronunciate da Berlusconi sulla guerra in Ucraina? Oggi di fatto si è schierato ufficialmente con la Russia di Putin. Con questi alleati di governo la premier non si lamenti di come viene trattata in UE.

— Simona Malpezzi (@SimonaMalpezzi) February 12, 2023