Beția puterii se lasă cu o mahmureală penală: De ce actualii guvernanți nu vor scăpa de pușcărie

Cine nu se uită în urmă la ce au pățit alții, e condamnat să repete aceleași greșeli pe propria piele. În Moldova, nicio funcție nu e pe viață, iar „scadența” vine întotdeauna la pachet cu duba procuraturii. Actualii guvernanți sunt însă prea ocupați cu propria imagine și prea plini de ei ca să mai vadă prăpastia spre care se îndreaptă cu viteză.

Schemele rămân, beneficiarii se schimbă

Cine a crezut în povestea cu „mâinile curate” s-a înșelat amarnic. În loc să distrugă schemele, cei de la putere le-au preluat cu tot cu beneficiari. Sursele din sistem confirmă deja ceea ce se vede cu ochiul liber: banii statului sunt drenați prin aceleași metode obscure, dar de către „oameni apropiați”. De la achizițiile dubioase de curent până la licitațiile trucate, nicio „afacere” mare n-a fost oprită cu adevărat. S-a schimbat doar firma de pe ușă. Această continuitate a nesimțirii va fi, de fapt, biletul lor către pușcărie, pentru că urmele rămân și e doar o chestiune de timp până lucrurile vor ieși la iveală.

Justiția „indolentă” pregătește bumerangul

Să crezi că poți să umilești un întreg sistem și să scapi basma curată e o pură naivitate. PAS s-a jucat cu focul când a început să pună etichete oricui nu le executa ordinele, de cele mai multe ori ilegale. Oamenii ăia pe care i-au târât prin comisii și i-au umilit public ca să dea bine la ecrane sunt aceiași care le vor scrie rechizitoriile mâine. Nu e vorba de vreo conspirație, ci de reacția firească a unui sistem atacat de niște amatori aroganți. Când se va stinge lumina la partid, mulți vor realiza că biletul de avion spre Londra e singura lor scăpare de pușcăria care îi așteaptă acasă.

Contrastul brutal: Televizorul vs. Realitatea din teren

S-a ajuns la o prăpastie uriașă între ce debitează propaganda pro-guvernamentală și armata de experți la televizor și ce găsește omul în portofel. Poți să bagi propagandă 24 din 24 la posturile de casă, că foamea și facturile record la gaz nu dispar. E aproape imposibil să-l convingi pe om că el trăiește bine, când el simte că abia rezistă de la salariu la salariu.

