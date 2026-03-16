Mărturii! Ludmila Vartic, adusă bătută la spital? Medicul ar fi refuzat să anunțe Poliția

Minodora Calistru-Prisacu, una dintre primele persoane care au relatat în spațiul public despre cazul Ludmilei Vartic, susține că presupusa tentativă de suicid a acesteia din noiembrie 2025 nu ar fi existat. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, ea afirmă că educatoarea din Hâncești, care a murit la începutul lunii martie după ce a căzut de la etajul unui bloc din Chișinău, ar fi fost, de fapt, victima unei agresiuni grave și cere investigarea circumstanțelor.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Minodora Calistru-Prisacu scrie că inclusiv ea a preluat anterior în spațiul public informația potrivit căreia Ludmila Vartic ar fi avut o tentativă de suicid în noiembrie 2025. Ulterior, spune aceasta, ar fi aflat că acea versiune nu ar corespunde realității și că ar fi fost răspândită pentru a pune sub semnul întrebării starea mentală a femeii.

În postarea sa, Calistru-Prisacu relatează o mărturie atribuită unei persoane care ar fi lucrat în spitalul unde ar fi fost adusă Ludmila Vartic. Potrivit acestei relatări, la 17 noiembrie 2025, în jurul orei 10:00, în fața registraturii instituției medicale s-ar fi oprit un automobil. Din acesta ar fi coborât un bărbat, urmat la scurt timp de o femeie, care ar fi scos din mașină o persoană și ar fi dus-o în interiorul spitalului.

Conform aceleiași mărturii, persoana adusă ar fi fost o femeie cu capul și fața acoperite cu o glugă, care nu vorbea, ci doar gemea de durere. Ulterior, personalul medical ar fi recunoscut că este vorba despre Ludmila Vartic.

În postare se afirmă că femeia ar fi prezentat semne grave de agresiune, inclusiv coaste rupte, iar părul i-ar fi fost smuls în smocuri, în unele locuri fiind vizibilă pielea de pe cap.

Calistru-Prisacu mai susține că la fața locului ar fi intervenit și directorul spitalului, Piotr Mihalci, care ar fi intrat în încăpere și ar fi închis ușa după el. Ulterior ar fi fost chemate asistentele. În relatarea citată se menționează că o asistentă ar fi sugerat anunțarea poliției, însă conducerea instituției ar fi cerut ca cazul să nu fie raportat.

Potrivit postării, nu ar fi fost întocmită nicio fișă medicală și nici nu ar exista o înregistrare oficială în registrul spitalului privind internarea femeii. De asemenea, se afirmă că, în timpul tratamentului, Ludmila Vartic ar fi fost ținută sub sedative și nu ar fi fost lăsată singură, fiind permanent însoțită fie de soțul ei, fie de o altă femeie.

În postare se mai menționează că personalul medical care ar fi fost de serviciu în acea zi ar fi fost trimis ulterior în concediu forțat. Totodată, potrivit relatării, la spital ar fi venit un procuror din Chișinău pentru a analiza circumstanțele cazului.

Minodora Calistru-Prisacu afirmă că, dacă informațiile prezentate se confirmă, ar putea fi vorba despre o faptă extrem de gravă și solicită autorităților să investigheze circumstanțele.

Ludmila Vartic, fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hâncești și mamă a două fetițe, a murit pe 3 martie 2026 după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, femeia ar fi căzut de la înălțime, iar cazul este examinat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Moartea femeii a provocat reacții dure în spațiul public, mai multe organizații pentru drepturile omului declarând că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, în contextul unor presupuse episoade de violență în familie.

Soțul femeii, vicepreședintele Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic, a respins acuzațiile și a declarat că Ludmila Vartic s-ar fi confruntat de mai mult timp cu stări depresive.

Pe 9 martie, acesta și-a depus demisia din funcția pe care o deținea din 2023. În aceeași zi, el a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate și din componența Biroului permanent al Oficiului Teritorial PAS Hâncești. Totodată, autoritățile au anunțat că pe acest caz au fost pornite două procese penale pentru a clarifica circumstanțele tragediei.