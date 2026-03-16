Gimnaziile și liceele din Bălți trec temporar la învățământ la distanță

În contextul situației excepționale privind alimentarea cu apă a municipiului Bălți, gimnaziile și liceele vor trece de mâine, 17 martie, la învățământ la distanță.

Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandr Petkov.

„Decizia respectivă va fi anunțată oficial și aprobată astăzi în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți. Rugăm părinții, elevii și cadrele didactice să manifeste înțelegere față de această măsură”, a notat edilul.

Grădinițele își vor continua activitatea în regim obișnuit.