Armata Națională distribuie apă locuitorilor din Bălți

Militarii din Brigada Infanterie Motorizată „Moldova” au adus și distribuie apă pentru locuitorii municipiului Bălți. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării al Republicii Moldova, care a precizat și locul unde este amplasată autospeciala folosită în intervenție.

Potrivit instituției, militarii din Brigada Infanterie Motorizată „Moldova” participă la distribuirea apei pentru locuitorii din orașul Bălți.

Ministerul Apărării a precizat că autospeciala Armatei Naționale este dotată cu o cisternă cu capacitatea de 10 tone.

Conform informațiilor comunicate de instituție, autospeciala se află în regiunea Gării Auto, pe strada Ștefan cel Mare.

În mesajul transmis public, Ministerul Apărării a menționat că militarii sunt la datorie, în serviciul poporului.

Amintim că alimentarea cu apă din fluviul Nistru rămâne suspendată în localitatea Naslavcea și în raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sângerei.

Municipiul Iași va trimite un convoi umanitar cu cisterne de apă potabilă la Bălți, după ce primarul orașului, Alexandr Petkov, a solicitat sprijin pentru depășirea crizei de apă apărute în urma poluării râului Nistru.