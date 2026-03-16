Ceban acuză Poliția că protejează traficanții de droguri. Reacția IGP

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză Poliția și alte instituții ale statului că ar proteja traficanții de droguri și afirmă că fenomenul este unul grav, prezent inclusiv în școli și în spațiile publice. Inspectoratul General al Poliției califică declarațiile drept serioase, anunță că s-a autosesizat și că îl va cita pe edil la audieri pentru a prezenta informațiile pe care le deține.

Declarațiile au fost făcute de Ion Ceban pentru presă după ședința Primăriei Chișinău din 16 martie, în contextul disputei dintre autoritățile municipale și Poliție privind accesul la camerele de supraveghere instalate în spațiile publice din Capitală.

Inspectoratul General al Poliției a solicitat anterior acces la sistemul video al municipalității pentru monitorizarea spațiilor publice și pentru sprijinirea acțiunilor de prevenire și combatere a infracțiunilor, inclusiv a celor legate de droguri.

În acest context, primarul Capitalei a declarat că problema drogurilor nu poate fi redusă la lipsa accesului la camerele de supraveghere și că situația este mult mai gravă. Potrivit lui Ceban, fenomenul este prezent inclusiv în școli și în spațiile publice, iar unele persoane ar obține câștiguri mari din această activitate, afectând sănătatea copiilor.

Edilul a mai susținut că unii traficanți de droguri ar fi fost eliberați prin decrete semnate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, menționând că nu ar fi vorba despre cazuri izolate.

În reacție, Inspectoratul General al Poliției a declarat că afirmațiile făcute de primarul Capitalei sunt grave și a anunțat că instituția s-a autosesizat în urma acestor declarații.

Reprezentanții Poliției au precizat că solicitarea de a avea acces la camerele de supraveghere amplasate în spațiile publice din Chișinău are drept scop prevenirea și contracararea infracțiunilor, nu doar a celor legate de droguri.

Totodată, IGP susține că există o lipsă de conlucrare cu autoritățile publice locale, chiar dacă scopul ambelor instituții este siguranța, sănătatea și ordinea publică a cetățenilor. Potrivit Poliției, această lipsă de colaborare ar fi fost confirmată chiar de edil, care ar fi recunoscut că de șase ani refuză cooperarea cu oamenii legii.

Inspectoratul General al Poliției a anunțat că Ion Ceban va fi citat la audieri pentru a comunica informațiile pe care le deține și care stau la baza declarațiilor sale, iar rezultatele anchetei vor fi făcute publice ulterior.

Tot astăzi, Primăria Chișinău a anunțat că urmează să ofere Poliției, în aproximativ o săptămână, acces la sistemul de camere de supraveghere instalate în spațiile publice din Capitală.