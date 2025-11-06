Biblioteca „B. P. Hasdeu”, un simbol care se prăbușește sub nepăsarea autorităților

Clădirea Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, monument istoric de importanță națională, se află într-o stare alarmantă. Fațada se desprinde treptat, tencuiala cade pe trotuar, iar pietonii ocolesc zona, devenită pericol public. Imobilul, odinioară una dintre cele mai frumoase clădiri din centrul Chișinăului, a ajuns victima unei complicații birocratice care durează de ani de zile.

Problema majoră este lipsa unui proprietar unic. Clădirea are mai mulți deținători — Guvernul, Primăria și entități private — iar fiecare pasează responsabilitatea între instituții. Biblioteca folosește doar 40% din spațiu, restul fiind blocat într-un conflict de gestiune, fără ca vreo parte să poată iniția reparațiile capitale. În tot acest timp, zidurile cedează, iar istoria se prăbușește, literalmente, în stradă.

Primăria acuză Ministerul Culturii că nu se implică suficient, în timp ce Ministerul răspunde că nu are fonduri pentru restaurare, ci doar pentru expertize și recomandări. Dincolo de declarații, nu există niciun proiect concret, nici măcar o licitație de urgență pentru consolidarea structurii. Situația seamănă tot mai mult cu un joc al vinovățiilor, în care patrimoniul pierde mereu.

Specialiștii în conservare atrag atenția că fiecare lună de întârziere agravează degradarea clădirii. Infiltrațiile de apă, vibrațiile traficului și lipsa intervențiilor urgente pot face ca, în câțiva ani, reparațiile să devină imposibile. Biblioteca „B. P. Hasdeu” riscă să ajungă o ruină, deși este încă în funcțiune și găzduiește zilnic vizitatori.

Ceea ce trebuia să fie un templu al culturii a devenit simbolul rușinii administrative. În timp ce autoritățile se ceartă pe hârtii, Chișinăul pierde, zi după zi, o parte din memoria sa.