Moldovenii cer rezultate, nu lozinci: „Vrem salarii, nu promisiuni europene”

Cetățenii Republicii Moldova transmit un mesaj clar noului Guvern condus de Alexandru Munteanu: mai puțină retorică, mai multe fapte. Potrivit sociologului Veronica Ateș, legitimitatea Executivului depinde acum de capacitatea de a livra rezultate vizibile — în special creșterea salariilor și pensiilor. În timp ce Guvernul vorbește despre integrare europeană și reforme strategice, oamenii cer soluții pentru problemele imediate: prețuri mari, locuri de muncă sigure și o viață decentă în propria țară.

Programul de guvernare, prezentat recent în Parlament, este descris de experți ca fiind sumar, plin de formule generale și lipsit de indicatori concreți de performanță. Documentul are doar 15 pagini și abundă în promisiuni generale, fără să explice cum vor fi implementate măsurile promise. Analistii atrag atenția că un plan fără mecanisme de monitorizare este doar o listă de intenții, nu o strategie reală de guvernare.

Promisiunea premierului privind atingerea unui salariu mediu de 11 mii de lei ridică numeroase semne de întrebare. Economiștii subliniază că Guvernul nu a prezentat niciun plan financiar, nici măsuri de stimulare a productivității sau investițiilor care ar putea face posibil un asemenea salt. În lipsa reformelor fiscale și a investițiilor reale, astfel de cifre rămân doar pe hârtie.

Veronica Ateș mai afirmă că, deși discursul despre integrarea europeană este important, el nu poate înlocui preocupările cotidiene ale oamenilor. „Pentru populație, UE nu înseamnă doar tratate și negocieri, ci spitale moderne, drumuri bune și salarii corecte. Oamenii vor să simtă Europa aici, nu doar să audă despre ea”, a spus sociologul.

Într-o perioadă în care încrederea în instituții e fragilă, noul Guvern trebuie să demonstreze că poate transforma promisiunile în rezultate concrete. Altfel, avertizează experții, riscă să devină doar o continuare a discursurilor fără impact, într-o țară care s-a săturat de vorbe și așteaptă, în sfârșit, fapte.