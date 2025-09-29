Bilant CNA: 9 milioane în criptovalută și zeci de percheziții pe întreg teritoriul țării

Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că, în cadrul ultimei campanii de investigație, a descoperit active în criptovalute în valoare totală estimată la 9 milioane lei, în paralel cu desfășurarea a zeci de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova.

Operațiunile au vizat persoane și structuri suspectate de implicare în scheme de spălare de bani și finanțare ilicită folosind monede digitale. Mandatele au fost executate simultan în mai multe raioane, sub coordonarea structurilor CNA și cu sprijinul altor organe de investigare.

În cadrul descinderilor au fost ridicate dispozitive electronice (hard diskuri, telefoane, portofele hardware), documente contabile, echipamente IT și probe ce ar putea demonstra legăturile criptografice între actorii implicați.

Investigatorii spun că suma găsită în active digitale este doar vârful aisbergului; ancheta continuă pentru identificarea traseelor financiare, persoanelor care au facilitat transferurile și beneficiarii finali ai acestor scheme.

Cazurile investigate sunt parte dintr-o strategie amplă a CNA de a combate corupția modernă și criminalitatea economică care utilizează tehnologiile digitale pentru a eluda autoritățile tradiționale.

Autoritățile menționează că vor fi demarate acțiuni judiciare împotriva celor identificați, iar măsura ridicării activelor este menită să prevină recuperarea sau transferul ilicit al criptovalutelor confiscate.