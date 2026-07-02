Politică

Șeful Metalferos își anunță demisia

Photo of Timpul.md Timpul.md2 iulie 2026
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Directorul general al Metalferos, Petru Bondari (desemnat director în octombrie 2024), a declarat că va părăsi funcția în viitorul apropiat, după ce președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a cerut Guvernului demiterea sa și revizuirea salariilor din întreprinderile de stat.

„Voi pleca în viitorul apropiat. Nu mă țin de funcție. Când am venit în anul 2023 am preluat întreprinderea cu pierderi de 44 de milioane de lei. Ulterior le-am redus la 24 de milioane, iar în prima jumătate a anului 2026 suntem deja pe plus. Și asta într-o piață concurențială acerbă”, a declarat Petru Bondari.

Totodată, Petru Bondari a declarat pentru Unimedia că și-a pierdut încrederea în conducerea PAS.

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Photo of Timpul.md Timpul.md2 iulie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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