Renato Usatîi susține că a fost penalizat cu 75% din salariu. Din spusele politicianului, speakerul i-a aplicat sancțiunea pentru absență la trei ședințe a Comisiei securitate, ordine și apărare publică.

Parlamentarul afirmă că, urmare a deciziei, va primi leafă de 3.900 de lei. În același timp, conform lui, dacă i se acceptă demisia din funcție de vicepreședinte al Comisiei securitate, politicianul este pregătit să facă parte din oricare altă comisie parlamentară permanentă.

„Din tot salariul care eu ca deputat trebuia să-l primesc, salariul pentru o lună din zile o să fie doar 3.900 de lei. (…) Eu în plen doar v-am spus că dacă nu dați opoziției Comisia de anchetă privind escrocheriile, eu boicotez și nu merg nici la ședința comisiei naționale. Să stau acolo să ascult povești. Eu sunt mai informat decât ăștia care prezintă informația și asta-i pierdere de timp.

(…) Domnul Grosu a spus că orice deputat obligatoriu trebuie să fie măcar într-o comisie. Eu, dacă ei vor ridica întrebarea în plen și mă vor exclude de acolo, nu e o problemă. Mi-e totuna că o să fiu în Comisia agricultură, că rămân în Securitatea Națională. (…) Dar cum poți să pedepsești un deputat doar pentru absență la ședința comisiilor în ziua de marți sau miercuri. Asta înseamnă că 75% din activitatea unui deputat constituie doar participarea la aceste comisii.

(…) Să mă penalizeze și la 100%. Întrebarea e alta. Dar cei care primesc milioane de lei, văd că până presa nu-i apucă de gât ca drahthaarul (n. red.: rasă de câine), e normal”, a declarat politicianul.