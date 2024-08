Bilete cu preţuri de la 199 euro dus-întors pentru zboruri din Bucureşti către Belgrad şi Budapesta

Clienţii TAROM care achiziţionează bilete de avion pentru zboruri cu plecare din Bucureşti către Budapesta şi Belgrad în perioada 16 – 18 august vor beneficia de un preţ promoţional care începe de la 199 euro dus-întors, a anunţat, vineri, operatorul aerian naţional.

Perioada de călătorie este 1 noiembrie – 10 decembrie 2024 (data ultimului retur), în limita locurilor disponibile. “Budapesta, denumită şi “Perla Dunării”, are o arhitectură monumentală, iar peisajul urban te va uimi la fiecare pas, în timp ce Belgradul te va surprinde cu bucătăria delicioasă şi cu influenţele sale otomane, austro-ungare şi occidentale. Fie că vrei să vrei să admiri clădirea Parlamentului din Budapesta la apus, de pe celălalt mal al Dunării, sau superba privelişte de la Fortăreaţa din Belgrad, cele două destinaţii sunt şi printre cele mai accesibile capitale din Europa, pe care le poţi vizita cu un buget de vacanţă redus. În plus, ofertele TAROM acoperă toate nevoile călătoriei: biletele sunt dus-întors, toate taxele sunt incluse, iar preţul include un bagaj de mână de 8 kg, un bagaj de cală şi check-in gratuit”, se arată în comunicatul companiei. Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 18 aeronave şi are în portofoliul său un număr de 70 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA). A

