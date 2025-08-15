Cernăuțeanu: Participanții la protestul lui Șor vor fi amendați zilnic

Persoanele care vor da curs promisiunii oligarhului fugar Ilan Șor de a plăti 3.000 de euro lunar pentru participarea la un protest non-stop, programat să înceapă sâmbătă, 16 august, riscă amenzi usturătoare.

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a avertizat că fiecare participant va fi sancționat zilnic cu 7.500 de lei, sumă care, la finalul manifestației, ar putea depăși de câteva ori remunerarea promisă.

„Împărțind 3.000 de dolari la 30 de zile, asta înseamnă 100 de dolari pe zi. Amenda pentru participarea la un protest plătit este de 7.500 de lei zilnic. Dacă cineva stă o lună în cort, pentru a primi cei 3.000 de dolari, la final va trebui să achite peste 200 de mii de lei, adică mai mult de 10.000 de dolari. Nu cred că 3.000 de dolari compensează 10.000 de dolari”, a declarat Cernăuțeanu.

Potrivit acestuia, toți cei care se vor deplasa din localitățile lor pentru a participa la protestul organizat de gruparea Șor vor deveni automat subiecții unor investigații și vor fi sancționați, chiar și pentru pregătirea unei infracțiuni.

„În acest moment avem acțiuni masive în desfășurare, în cooperare cu SIS, CNA și sub coordonarea Procuraturii. Protestul este organizat de o grupare criminală, iar scopul este provocarea de destabilizări în masă înaintea alegerilor parlamentare din toamnă”, a spus șeful IGP.

Cernăuțeanu a mai precizat că organizatorii racolează tineri și alte persoane, asigurând transport din teritoriu. „Nu vom tolera acțiuni menite să destabilizeze situația. Vom interveni în condițiile legii”, a subliniat el.

Amintim că oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat, de la Moscova, că va organiza proteste nonstop în PMAN, începând cu 15 septembrie. Șor, condamnat definitiv pentru fraudă bancară și sancționat internațional pentru tentative de destabilizare a țării și coruperea alegătorilor, a promis „salarii” de 3.000 de dolari lunar tuturor celor care vor participa la protestele sale.

Oamenii legii au avertizat deja cetățenii că „participarea la proteste pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” și a îndemnat cetățenii să nu cadă în capcana promisiunilor, pentru a nu deveni subiecți ai investigațiilor. Poliția i-a cerut lui Ceban să interzică manifestația, însă primarul a spus public că nu are competențe pentru a interveni.

Conform datelor de pe site-ul Primăriei Chișinău, echipa lui Șor a cerut primăriei autorizație pentru desfășurarea protestelor „împotriva abuzului puterii” în PMAN zilnic, până la sfârșitul anului. Declarația prealabilă a fost depusă, pe 7 august, de Mihail Vlah, consilierul bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată în prima instanță pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Conform declarației, la manifestații urmau să participe, zilnic, 500 de persoane.

În același timp, Guvernul a solicitat autorizație pentru desfășurarea, pe parcursul lunii august, a unui șir de activități în Piața Marii Adunări Naționale, inclusiv o expoziție dedicată siguranței în vacanță și pregătiri pentru Ziua Independenței.

Pe 13 august, Primăria Chișinău a declarat că, potrivit legii, evenimentul Guvernului are prioritate. Totuși, municipalitatea a precizat că nu poate interzice protestul lui Șor, așa cum au cerut oamenii legii, dar este pregătită să intervină dacă va primi semnale de la instituțiile responsabile privind o „amenințare la adresa securității”.