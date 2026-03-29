Bloggerul pro-Putin răzvrătit: ”banii cu care eram plătit de Kremlin mi-au fost furați”! 

Bloggerul pro-Kremlin, Ilia Remeslo, l-a criticat dur pe Putin și a ajuns la Spitalul de Psihiatrie numărul 3 din Sankt Petersburg. Spitalul este un loc controversat și cu o istorie macabră. Aici ajungeau în timpul Uniunii Sovietice disidenții ruși.

Vestea a șocat pe toată lumea din cercurile puterii, dar și opoziției ruse. Șocul cel mare îl reprezintă chiar dezertarea lui Remeslo din rândul bloggerilor ce fac munca murdară a Kremlinului.

Această dezertare este comparată cu marșul militar al lui Prigojin spre Moscova. După această acțiune îndrăzneață, Prigojin a murit într-o catastrofă aviatică. O execuție în stil KGB, au comentat foarte mulți ruși moartea fostului apropiat al lui Putin.

Rețeaua de bloggeri pro-Putin la Kremlin

Revenind la Remeslo. Se știa de multă vreme că la Kremlin a fost creată o castă specială de bloggeri. Aceștia erau plătiți să scrie doar pe anumite teme. Plecarea lui Remeslo din rândul bloggerilor pro-Putin ridică un pic voalul. Așa înțelegem și noi cum funcționează rețeaua de ”creatori digitali ruși”.

Înainte să fie trimis într-un spital de psihiatrie, Ilia Remeslo a reușit să dea câteva interviuri. Interviurile au ajuns pe internet, iar acum toată lumea a aflat cum funcționa rețeaua de bloggeri pro-Kremlin.

Bloggerii erau selectați de câțiva indivizi care fac parte din anturajul imediat al lui Putin. De altfel, chiar Putin s-a întâlnit cu acești bloggeri. A făcut-o și în evenimente publice pentru a arăta cât este de deschis către tehnologiile moderne de comunicare.

Recrutarea și activitatea propagandistică al lui Remeslo

Remeslo a fost recrutat după ce un așa-zis curator din Kremlin a citit un articol despre Navalnîi. A fost chemat în echipa bloggerilor și i s-a cerut să scrie numai despre asta. A ajuns să fie principalul denunțător al lui Navalnîi.

Apropo, Remeslo înseamnă în rusă meserie. Asta i-a și devenit meseria tânărului blogger cu studii juridice. Să-l toarne pe Navalnîi. Când însă Navalnîi a fost ucis în închisoare, Remeslo s-a simțit abandonat. Își îndeplinise misiunea și nu mai era atât de solicitat la Kremlin.

Remeslo: mi-au furat din banii pe care îi primeam de la Kremlin

În interviu a povestit că a primit bani pentru activitatea sa. Erau bani buni, și-a cumpărat chiar și o casă în Moscova. Povestea că pentru Kremlin nu conta cât de mulți oameni îi citeau articolele, conta doar să scrie pe temele indicate.

Curios este că individul a devenit mai popular acum decât era în perioada în care făcea parte din casta bloggerilor întreținuți de administrația prezidențială rusă.

După ce l-a criticat pe Putin, după ce l-a numit criminal de război și a cerut înlăturarea de la putere, ceilalți bloggeri pro-Kremlin au crezut că i-a fost spart contul de Telegram. Acum foștii săi colegi cred sincer că Remeslo are probleme ce țin de psihiatrie.

Dacă sunteți curioși să-i ascultați discursul după ce a întors armele, veți descoperi un om rațional, care nu spune lucruri ieșite din comun. Practic a preluat criticile aduse lui Putin.

Că s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, că este un dictator. De asemenea, spune că războiul din Ucraina a fost o mare greșeală și că ar trebui să plece din funcție pentru a nu distruge și mai mult Rusia.

Teorii despre dezertarea lui Remeslo

Remeslo nu spune despre Putin chestii pe care nu le știm. Tocmai de asta unii considerau că este o critică de fațadă și că propagandistul se va lansa în politică.

Este greu de crezut că Putin acceptă să fie numit criminal de război doar pentru a mai crea o forță politică în Rusia, spun alți analiși. În acest moment liderul de la Kremlin are toată puterea. De ce ar avea nevoie de un disident care să repete fără opreliști criticile opoziției?

Analiștii mai spun că a trecute peste niște linii roșii. De pildă, a vorbit de rău despre relația lui Putin cu copiii săi. Acest lucru este de neiertat în anumite cercuri. Nici măcar atunci când este acceptată existența unei opoziții de mucava.

Și atunci de ce s-a lansat împotriva lui Putin? O teorie ne duce din nou la Prigojin, la oligarhul care a făcut parte din cercurile intime ale lui Putin. Era supranumit bucătarul lui Putin, iar apoi a sfârșit rău după ce și-a îndreptat armele împotriva autorității Kremlinului.

La o scară mai mică, Remeslo ar putea repeta aceeași soartă, spun analiștii ruși.

O altă explicație ar putea fi ceea ce spunea chiar el în interviuri înainte de a fi internat. Ilia Remeslo a descoperit că, de fapt, primea mai mulți bani de la Kremlin, doar că aceștia îi erau furați și la el ajungeau mai puțini. Asta l-ar fi înfuriat și a vrut să se răzbune pe toți dându-i în vileag.

Încă o explicație spune că nu ar fi rezistat presiunii. Până și bloggerii dependenți de Kremlin știu cât de greu este în Rusia, cât de mulți oameni au murit și că economia nu este într-o stare strălucită. Așa că unii din cercurile puterii nu rezistă presiunii și cedează.

Este posibil ca Ilia Remeslo să se fi săturat de Fake News și să fi dorit să scrie pentru prima dată în viața sa împotriva puterii de la Kremlin. De pildă, a folosit replica unui rocker cunoscut în Rusia care a spus că ”țara nu este fundul președintelui”.

Soarta lui Remeslo, incertă

Desigur, asta nu-l face pe Ilia Remeslo disident, opozant. Există unii care spun că internarea într-un spital de psihiatrie îl ajută pe Remeslo. Nu are deocamdată dosar penal, nu stă la pușcărie. În plus, au fost surse care au scris că rudele sale au legături cu domeniul psihiatriei și a putut fi salvat astfel de la încarcerare sau de la soarta lui Prigojin.

Deocamdată acestea sunt teoriile. Așteptăm dezvoltarea pe mai departe a poveștii pentru că, de regulă, o asemenea situație nu rămâne așa. Ceea ce a făcut Remeslo a creat o fisură în sistem, iar sistemul de putere de la Kremlin trebuie să o securizeze. O să vedem cum o va face. De asta soarta lui Remeslo este încă incertă.