Vitalie Vovc // Săptămâna în care, după ape, ne-au luat şi lumina

În ziua, în care citiƫi aceste rânduri, se fac 1 494 zile de la începutul invaziei Ucrainei de către hoardele putleriste.

Săptămâna trecută rusia lui putler a înfăptuit unul din cele mai masive atacuri asupra Ucrainei, care a durat practic 24 de ore non-stop. După un val de atacuri nocturn, bombardamentul a continuat și în ziua următoare. Per total au fost folosite aproape 1 000 de drone și câteva zeci de rachete.

Ucraina în schimb încearcă să distrugă capacitatea rusiei de export a hidrocarburilor pentru a diminua veniturile lui putler pe urma creșterii prețului mondial la țiței: atacuri masive au fost înfăptuite asupra porturilor din regiunea Mării Baltice. Sunt experți care afirmă că ar fi afectate 40% din capacitățile de export ale rusiei!

La sol mari schimbări nu sunt. Au venit și confirmări oficiale precum că Rușii au lansat o nouă ofensivă, dar pentru moment toate încercările lor nu au dus la nimic.

Asupra atacurilor putleriste însă suntem nevoiți să revenim, căci ne afectează direct.

RUSIA A ATACAT REPUBLICA MOLDOVA Porțiunea foarte scurtă de linii de înaltă tensiune care trece prin Ucraina și care ne alimentează din România a fost bombardată de drone rusești. Ceea ce înseamnă că am pierdut cam 30-40% din electricitate. Guvernul a declarat stare de urgență și a chemat populația să economisească energia la maximum pentru a evita deconectări și colapsul sistemului energetic. E greu să nu crezi că acest atac nu a avut drept țintă Republica Moldova. De zeci de ori am insistat în aceste rânduri despre necesitatea interconectării cu sistemul energetic din România. Nu știu cum se face, dar această discuție a fost redusă în spațiul public la o singură linie energetică, Chișinău – Vulcănești, care nici ea nu este încă funcțională. Dar în cazul respectiv nici linia respectiva nu ar fi fost o sluție. Incapacitatea autorităților din R.M. și din România, de altfel, de a gândi strategic mă depășește. Nu va reuși nimeni să mă convingă că nu există alternative circuitului actual energetic și nici că nu există resurse pentru a trage niște linii (cu toate stațiile de transformatoare cu tot) peste Prut. Zeci de linii dacă e nevoie!

UNIREA? UNIREA! Săptămâna trecută a fost publicat un sondaj realizat de ATES Research Group care afirmă că dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, 44% dintre cetățenii aflați pe teritoriul țării ar vota „pentru”. În diasporă, sprijinul pentru Unire este mai mare: aproape 61% ar vota „pentru”. Rezultatul final al unui astfel de referendum ar fi o susținere de 55-58% pentru Unire. Rezultatele sondajului și metodologia realizării lui au fost imediat criticate de „casele concurente”, dar acest lucru contează mai puțin. Nu vorbim despre corectitudinea lui absolută, vom lăsa specialiștii să dezbată și să vină cu contra-sondaje. Altfel cum demonstrezi că e fals? Partea bună a acestui sondaj e că deplasează opțiunea Unirii din câmpul fantasticului în câmpul unei realități palpabile și realizabile. Cunoașteți adagiul „eu sunt pentru Unire, dar nu-i posibil, marile puteri nu vor accepta, nu e acum momentul”, ș. a. m. d. Intre poziția struțului cu capul în nisip, adică „vreau, dar nici nu îndrăznesc să vorbesc despre asta” și critica metodologiei unui sondaj care prezintă o veritabilă opțiune pentru populație, prefer să discutăm sondajul.

Apropo, pe 27 martie s-au făcut 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Cel puțin mediatic, am impresia că oficialii din Republica Moldova nu se mai cenzurează la subiectul respectiv. Vedem că nici operatorii de sondaje.

Pe 28 martie 2018 sciam următoarele: „Așa că, frații mei, jubilați!, vorbiți!, cobiți!, indignați-vă!, că e de bine! UNIREA este unicul subiect demn de discutat astăzi în Republica Moldova. Restul e batere de apă-n piuă. Eu am încercat: mi s-a tocit piua…” Nu au trecut decât 8 ani!

Voi reaminti imperativele pentru securitatea cetățenilor Republicii Moldova pe care le formulam la câteva săptămâni după invazia Ucrainei. Doar unul din 8 în patru ani împliniţi de război…

1. Limba română și doar limba română: niciun act oficial nu poate fi recunoscut în limba rusă.

2. Interconectarea deplină cu spațiul energetic european: R. Moldova nu trebuie să mai cumpere niciun kW de la transnistreni.

3. Interzicerea tuturor mass-media finanțate de Kremlin, indiferent de tematica și limba folosită.

4. Ieșirea definitivă din absolut toate structurile CSI.

5. Desovietizarea R.M.: monumente, nume de străzi, simbolistică, etc. tot trebuie să dispară din spațiul public.

6. Interzicerea Mitropoliei Moldovei și oricărei organizații care ar avea „sediul” în federația rusă.

7. Aderarea necondiționată și imediată la toate sancțiunile internaționale aplicate rusiei.

8. Interzicerea utilizării a orice tip de suport informaţional (softuri, aplicaţii, jocuri video, reţele sociale, hosting, mesagerii electronice, etc.) elaborate de companiile din rusia.