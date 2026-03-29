PAS convoacă Congresul formațiunii pentru a alege o nouă conducere

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) își va aduna membrii într-un Congres, planificat pentru 14 iunie. Pe agenda evenimentului se află un subiect privind alegerea conducerii formațiunii.

Despre acest lucru a anunțat președintele partidului, Igor Grosu, după ședința de astăzi a Consiliului Politic Național.

„Am punctat planurile pe anul 2026. Este un an al reformelor complicate, mai puțin populare, dar foarte necesare pentru a ne moderniza țara. Am deschis deja negocierile tehnice pe toate capitolele de aderare, ceea ce înseamnă că ne ținem de agenda de reforme, dar e important să nu ne abatem din drum. Muncim pentru dezvoltarea țării, în primul rând, pentru ca viața tuturor oamenilor să fie mai bună și să ne câștigăm locul în familia europeană”, a menționat Igor Grosu într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Menționăm, că PAS este formațiunea care se află în prezent la guvernare în R. Moldova. Partidul este unul de centru-dreapta și a fost constituit pe 15 mai 2016, iar în fruntea formațiunii a fost aleasă Maia Sandu. În prezent, PAS deține 55 de deputați în Parlament.