Ministrul Apărării: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei amenință securitatea regională

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, consideră că „războiul Rusiei împotriva Ucrainei are un impact semnificativ asupra securității regiunii și a Europei în ansamblu”.

Acesta a declarat cu o zi înainte, la reuniunea ministerială a Democrației Sud-Est Europene (SEDM) de la Sarajevo, că „agresiunea rusă nu este doar un atac militar, ci și un atentat la adresa principiilor suveranității, integrității teritoriale, reformelor democratice și dreptului internațional”.

„Fiind situată în imediata apropiere a zonei de conflict, Moldova este expusă la diverse amenințări hibride. Acestea includ prezența ilegală a trupelor rusești în Transnistria, propaganda informațională și încălcările spațiului aerian al țării”, a spus el.

Potrivit lui, aceste acțiuni au impact asupra securității naționale și constituie o tentativă de interferență în procesele democratice și alegerile din Republica Moldova.

„Modul de a ne proteja cetățenii și de a consolida țara este să rămânem parte a lumii libere și să cooperăm cu statele suverane ale căror politici se bazează pe menținerea păcii și stabilității. Este important să se mențină o abordare consolidată între țările din regiune față de problemele de securitate, în special în contextul războiului din Ucraina. Sprijinul din partea partenerilor internaționali și participarea la inițiativele regionale permit Republicii Moldova să apere valorile democratice, să mențină stabilitatea și să își consolideze integrarea în structurile europene”, a subliniat ministrul.

Nosatîi a avut, de asemenea, o serie de întâlniri cu colegi din țările partenere și cu conducerea Centrului Regional pentru Cooperare în Securitate (RACVIAC). Principalele subiecte de discuție au vizat cooperarea bilaterală, consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și susținerea modernizării Armatei Naționale prin programe și platforme de asistență.

Ministrul a subliniat că participarea Republicii Moldova la SEDM permite țării să consolideze legăturile cu regiunile Europei de Sud-Est și să răspundă împreună la amenințările la adresa securității.