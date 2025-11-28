Italia: Închisoare pe viață pentru femicid

Parlamentul Italiei a adoptat legea care introduce în codul penal infracțiunea „femicid”, pedepsită cu închisoare pe viață. Italia a devenit astfel prima țară europeană care aplică pedeapsa maximă pentru uciderea unei femei.

Decizia legislativului de la Roma vine în contextul în care, potrivit Organizației Națiunilor Unite, în jur de 83.000 de femei au fost ucise în lume anul trecut, iar la fiecare 10 minute o femeie a fost omorâtă de partener sau de un membru al familiei.

„Trebuie să continuăm să facem mult mai mult, în fiecare zi. Să protejăm, să prevenim, să sprijinim. Să construim o Italie în care nicio femeie nu să se simtă vreodată singură, nesigură, amenințată. Libertatea și demnitatea femeilor sunt o datorie a statului și o responsabilitate a tuturor”, a declarat premierul italian Giorgia Meloni, salutând adoptarea noii legi.

În Moldova, femicidul se pedepsește cu detenție de până la 12 ani. O lege în acest sens a fost adoptată astă-vară de Parlament.