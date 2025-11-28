Captură de droguri la Glodeni

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Glodeni au prevenit o tentativă de comercializare a substanțelor narcotice, în urma unei informații operative. Mai exact, oamenii legii au surprins în flagrant un bărbat de 39 de ani și concubina acestuia, în vârstă de 29 de ani, care intenționau să vândă droguri de tip marijuana.

În cadrul percheziției efectuate la domiciliul suspecților, polițiștii au depistat o cantitate semnificativă de masă vegetală cu miros caracteristic marijuanei. Substanța a fost ridicată și transmisă pentru expertizare la Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP.

Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în acest caz.