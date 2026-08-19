Bolea: Tranzitul cerealelor ucrainene poate aduce venituri suplimentare CFM

Calea Ferată din Moldova (CFM) trebuie să fie implicată în transportul de tranzit al mărfurilor, inclusiv al cerealelor ucrainene, pentru a-și suplimenta veniturile și a-și menține activitatea. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după ședința de astăzi a Guvernului.

Potrivit lui Bolea, CFM a efectuat propriile calcule privind beneficiile economice ale tranzitului și urmează să le prezinte public.

„Căile Ferate ale Republicii Moldova au făcut calculul și ei au nevoie de venituri. Pentru că noi avem 3.400 de angajați care trebuie să-și câștige existența”, a declarat Vladimir Bolea.

Vicepremierul a respins ideea că atragerea tranzitului ucrainean ar putea fi făcută în detrimentul agenților economici sau agricultorilor din Republica Moldova.

„Ele nu sunt sub nicio formă în detrimentul intereselor agenților economici din Republica Moldova. Prioritatea Guvernului sunt agenții economici din țară și exportatorii din Republica Moldova”, a precizat ministrul.

Vladimir Bolea a explicat că transportul cerealelor ucrainene în tranzit prin Republica Moldova se realizează cu locomotive moldovenești, în timp ce vagoanele aparțin părții ucrainene.

„Evident că nu există niciun fel de pericol și probleme în privința vagoanelor, pentru că tranzitarea are loc cu locomotivele din Republica Moldova, dar tot ce înseamnă vagoane sunt din Ucraina”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, astfel nu ar exista riscul ca agricultorii moldoveni să rămână fără vagoanele necesare pentru transportul propriilor cereale.

„Nu sunt transmise vagoane din Republica Moldova pentru transportul cerealelor în Ucraina. Adică nu există niciun fel de probleme pentru agricultorii din Moldova care ar vrea să-și încarce cerealele în vagoane. Cel puțin asta este informația la zi din partea CFM-ului”, a explicat Bolea.

Vicepremierul a subliniat că atragerea unor venituri suplimentare este importantă nu doar pentru echilibrarea situației financiare a întreprinderii, ci și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea salariilor.

„La un moment dat, CFM o să vorbească nu numai despre echilibrarea situațiilor economice, dar și despre creșterea salariului”, a declarat Bolea.

Ministrul susține că salariile de la CFM sunt în prezent printre cele mai mici din economia națională.

„Astăzi la CFM probabil sunt cele mai mici salarii din economia noastră națională. Vorbim de 5.000, 6.000 de lei, lucru care face foarte complicat pentru CFM să angajeze oameni tineri, să angajeze mașiniști, să angajeze alte categorii de lucrători de care este nevoie”, a spus Vladimir Bolea.

În ceea ce privește cantitatea de cereale care ar putea tranzita Republica Moldova, Bolea a precizat că nu poate fi garantat un volum fix.

„Nu există astfel de noțiuni în care cineva garantează 6.000 de tone, 700 de mii de tone, 500 de mii de tone. Atunci când se vorbea despre un volum, tot ce vă putem spune este că fluxurile depind de mai mulți factori”, a explicat ministrul.

Bolea a oferit drept exemplu fluxurile de cereale transportate spre porturile românești. Potrivit acestuia, în perioada 2022–2023, prin porturile din Constanța au trecut aproximativ 7 milioane de tone de cereale, o parte dintre acestea ajungând în România prin punctul de trecere Dornești.

„Acolo există stații mari de transpunere, chiar inclusiv s-a construit o stație nouă de transpunere a vagoanelor. Și, din acest considerent, ucrainenii au preferat să treacă prin acel segment, unde au găsit și o stație de transpunere cu viteză mai mare”, a spus Bolea.

În același timp, potrivit datelor prezentate de ministru, prin teritoriul Republicii Moldova, pe cale rutieră și feroviară, au fost transportate aproximativ un milion de tone de cereale.

„Ele nu sunt făcute în detrimentul nimănui, ele sunt făcute pentru a suplini veniturile și este o activitate economică”, a subliniat Vladimir Bolea.

Ministrul Infrastructurii susține că rețeaua feroviară a Republicii Moldova trebuie valorificată pentru transportul internațional de mărfuri. CFM dispune de aproximativ 1.157 de kilometri de cale ferată, iar infrastructura existentă poate fi utilizată pentru tranzitul către porturile din regiune.

„Căile Ferate ale Republicii Moldova, cu 1.157 de kilometri, au capacitate tehnică de a fi traversate și ele trebuie incluse în procesele de tranzitare a Republicii Moldova. Asta este sursa de venit”, a declarat Bolea.

Vicepremierul a subliniat că CFM este, în primul rând, un agent economic care trebuie să-și valorifice serviciile.

„Calea Ferată a Republicii Moldova este un agent economic care acordă servicii de transport marfă și pasageri. Și acest agent economic, ca și toți ceilalți, luptă pentru supraviețuire și pentru salariile sale”, a spus ministrul.

Potrivit lui Bolea, autoritățile discută încă din 2023 cu partenerii pentru ca o parte cât mai mare a tranzitului regional să fie direcționată pe calea ferată, inclusiv spre porturile Reni, Galați și Constanța.

„Una la mână, Căile Ferate își câștigă resurse financiare. În al doilea rând, noi vorbim despre scoaterea din drumurile Republicii Moldova a unui număr foarte mare de camioane”, a explicat ministrul.

Bolea a amintit și de presiunea exercitată asupra drumurilor naționale în perioada de după izbucnirea războiului din Ucraina, când Republica Moldova a devenit o rută importantă pentru transportul de mărfuri.

„În acest considerent, noi suntem foarte și foarte interesați ca marea majoritate a acelui trafic, cât va fi el – nu poate garanta nimic o cantitate anumită – să fie trecut pe Căile Ferate ale Republicii Moldova”, a conchis Vladimir Bolea.

În zilele următoare va avea loc o ședință consacrată tranzitului mărfurilor agricole ucrainene prin Republica Moldova. La discuții urmează să participe reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, precum și reprezentanți ai sectorului agricol.