Perciun, huiduit de profesori la protest, iar Tofan l-a apărat: El luptă pentru voi

Ministrul Educației, Dan Perciun, a ieșit astăzi în fața profesorilor și angajaților din educație care protestau în Piața Marii Adunări Naționale, însă discursul său a fost întrerupt de mai multe ori de huiduieli. În apărarea lui a intervenit premierul Vasile Tofan, care a afirmat că nu cunoaște un alt ministru al Educației care să fi luptat mai mult pentru drepturile și salariile profesorilor.

Perciun le-a spus protestatarilor că actualul context nu este unul ideal, dar a subliniat că autoritățile și angajații din sistem au reușit, în ultimii ani, să obțină împreună anumite rezultate care trebuie continuate.

„Nu sunt circumstanțele ideale în care aș vrea să ne vedem. Nouă ne-au reușit anumite lucruri împreună și noi trebuie să le continuăm”, a declarat ministrul Educației.

În momentul în care Perciun a început să enumere mai multe realizări ale guvernării în domeniul educației, o parte dintre participanții la protest l-au huiduit și l-au întrerupt de mai multe ori.

Premierul Vasile Tofan a calificat reacția drept „nejustificată” și a intervenit în apărarea ministrului.

„Nu cunosc un ministru al Educației în istoria Moldovei care a luptat mai mult pentru drepturile și salariile profesorilor. Ca prim-ministru îmi vine foarte greu cu domnul Perciun, pentru că atunci când avem ședințe pe intern și toți se luptă pentru buget, el strigă cel mai tare. El luptă pentru voi. Faptul că îl huiduiți nu este justificat. Omul ăsta îmi face viața ca premier foarte grea, și altor miniștri. Dan cere cel mai mult”, a declarat Tofan.

Șeful Guvernului a recunoscut totodată că situația bugetară este dificilă.

„Lucrurile stau prost la capitolul bugetar”, a spus premierul, adăugând însă că autoritățile nu se vor ascunde în cabinete și vor ieși de fiecare dată în fața oamenilor atunci când aceștia vor cere explicații.

„Înțeleg furia voastră și aveți tot dreptul să fiți furioși”, a subliniat Tofan.

Premierul a mai anunțat că, la ora 14:00, autoritățile vor prezenta mai multe măsuri destinate profesorilor și altor angajați din sistemul educațional.