Bolojan laudă reforma administrativă din Moldova: Asta trebuie să facem și în România

Premierul României, Ilie Bolojan, a apreciat reforma administrativ-teritorială promovată de autoritățile de la Chișinău, afirmând că aceasta va contribui la îmbunătățirea serviciilor publice și la creșterea eficienței administrației locale. Declarațiile au fost făcute în cadrul vizitei oficiale la Chișinău, unde premierul României participă la mai multe întrevederi cu oficiali moldoveni.

Aflat într-o vizită în Republica Moldova, Bolojan i-a mulțumit premierului pentru invitație și a felicitat Guvernul pentru implementarea reformei care permite unirea voluntară a localităților.

„Vreau să-i mulțumesc domnului prim-ministru pentru invitație, dar mai ales să-i felicit pentru această reformă foarte importantă pe care o fac în această perioadă, atât prin faptul că permit unirea localităților în formula în care, ținând cont de specificul local, o decid oamenii din acele localități, dar pe de altă parte pentru fermitatea de a face această reformă”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului României, procesul de amalgamare voluntară a localităților poate aduce beneficii directe cetățenilor prin servicii publice mai bune, investiții suplimentare și reducerea costurilor administrative.

„Nu poate aduce decât un plus pentru cetățenii satelor din Moldova: servicii de calitate, investiții suplimentare, un cost al administrației mai redus pe cap de locuitor și o administrație profesionistă în slujba cetățenilor”, a afirmat acesta.

Bolojan a făcut referire și la situația din România, unde consideră că sunt necesare reforme similare pentru reducerea cheltuielilor administrative și creșterea eficienței instituțiilor publice.

„Asta trebuie să facem și în România, în așa fel încât, acolo unde, în mod evident, costurile administrației pentru cetățeni sunt foarte mari, să avem o administrație care este în serviciul cetățenilor, una profesionistă, eficientă, care nu risipește resurse și creează condiții pentru dezvoltare”, a spus Bolojan.