Svetlana Dogotaru, ales viceprimar al Chișinăului

Arhitecta-șefă a municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru, a fost aleasă în funcția de viceprimar al Capitalei, cu votul a 27 de consilieri municipali. Fracțiunea PAS a părăsit însă sala de ședințe înainte de examinarea subiectului și ulterior a contestat legalitatea deciziei.

Candidatura Svetlanei Dogotaru a fost propusă de primarul general Ion Ceban, care a descris-o drept unul dintre cei mai experimentați specialiști în domeniul urbanismului din Republica Moldova.

„Este un specialist pe care îl cunoașteți de foarte mulți ani. Este doamna care gestionează procesul de elaborare a unor dintre cele mai importante documente strategice ale municipiului Chișinău – Planul Urbanistic General. Consider că nu există persoană mai pregătită în Republica Moldova pentru a deține această funcție”, a declarat Ion Ceban.

După vot, Svetlana Dogotaru a mulțumit pentru încrederea acordată și a afirmat că speră să confirme așteptările celor care au susținut-o.

„Mulțumesc domnului primar pentru prezentarea atât de frumoasă și susținerea acordată astăzi. Sper să îndreptățesc această susținere și să o am și în continuare”, a declarat noul viceprimar.

Potrivit deciziei adoptate, Svetlana Dogotaru va coordona domeniile urbanismului și arhitecturii din cadrul administrației municipale.

Totuși, ședința Consiliului Municipal Chișinău a fost marcată de tensiuni. Consilierii PAS au părăsit sala înainte de examinarea subiectului, invocând nemulțumiri legate de ordinea de zi. Ulterior, aceștia au calificat numirea drept ilegală, susținând că funcția nu era vacantă în mod legal.

Vicepreședintele fracțiunii PAS, Dumitru Ivanov, a declarat că nu poate fi numit un nou viceprimar fără o decizie formală privind încetarea mandatului celui precedent.

„Ați participat la o ilegalitate prin care ați votat un proiect de decizie ilegal. Nu poți vota numirea unui viceprimar fără să existe o decizie de demitere a celuilalt. Cum ați putut vota un viceprimar pe o poziție care nu este goală? Asistăm la un teatru al absurdului”, a afirmat Ivanov.

De asemenea, reprezentanții PAS au declarat că există suspiciuni privind lipsa cvorumului necesar pentru adoptarea deciziei.

Funcția de viceprimar a devenit vacantă după ce primarul Ion Ceban a anunțat demiterea Irinei Gutnic. Plecarea acesteia din executivul municipal a fost însoțită de un schimb de acuzații publice. Ea l-a acuzat pe edil de presupuse acte de corupție și alte nereguli, depunând mai multe denunțuri pe numele acestuia. Ion Ceban a respins acuzațiile.

Svetlana Dogotaru a fost vizată anterior de percheziții desfășurate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție într-un dosar de abuz în serviciu. Ea a respins atunci toate acuzațiile formulate împotriva sa.