FOTO: Dosar penal la Galați după explozia unei drone rusești pe un bloc locativ

Procurorii din Galați au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat, după ce o dronă rusească a explodat noaptea trecută pe un bloc locativ. Incidentul s-a soldat cu rănirea a două persoane. De asemenea, anchetatorii investighează și fapte de distrugere, precum și posibile încălcări ale Codului aerian.

Potrivit autorităților române, o dronă rusească de tip Geran-2 a lovit un bloc rezidențial cu zece etaje din Galați, provocând o explozie și un incendiu la ultimul etaj. În urma incidentului, două persoane au fost rănite.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat de urgență Consiliul Suprem de Apărare a Țării, declarând că responsabilitatea pentru acest atac revine integral Federației Ruse. Totodată, acesta a anunțat intenția de a sesiza Consiliul de Securitate al ONU și a solicitat aliaților din NATO suplimentarea capacităților antidronă pe teritoriul României.