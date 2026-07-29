Victoria Belous și-a depus demisia din funcția de deputată

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a solicitat încetarea mandatului său de deputată în Parlamentul Republicii Moldova începând cu 31 iulie 2026. Cererea a fost adresată președintelui Parlamentului, Igor Grosu, după ce Belous a depus jurământul și a preluat conducerea Ministerului Finanțelor în Guvernul condus de Vasile Tofan.

Documentul a fost semnat pe 28 iulie și înregistrat în aceeași zi la Secretariatul Parlamentului.

„Prin prezenta, subsemnata Victoria Belous, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (8), din Legea despre statutul deputatului în Parlament nr. 39 din 7 aprilie 1994, solicit respectuos să mi se accepte demisia din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din data de 31 iulie 2026”, se arată în cerere.

Victoria Belous a revenit la conducerea Ministerului Finanțelor pe 22 iulie, odată cu învestirea noului Cabinet de miniștri.

După vacantarea mandatului, locul Victoriei Belous în Parlament ar urma să-i revină următorului candidat supleant de pe lista PAS de la alegerile parlamentare din 2025.

Următorul candidat este Victor Mătrăgună, jurist și șef al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Acesta s-a aflat pe poziția 73 în lista electorală a formațiunii și a urmat, în 2025, studii de masterat în domeniul anticorupției.

Dacă Victor Mătrăgună va refuza mandatul, următorul candidat de pe lista PAS este economistul Andrian Talmaci.