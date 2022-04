Boris Johnson s-a adresat rușilor: „Căutați să vedeți ce atrocități se comit în numele vostru”

Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, le-a transmis cetățenilor ruși să nu se mai lase păcăliți de propaganda lui Vladimir Putin și să ocolească cenzura impusă de statul prin folosirea VPN-urilor pentru a cerceta pe internet despre crimele de război comise de armata rusă în Ucraina. Johnson s-a adresat rușilor chiar în limba rusă, într-un mesaj publicat pe rețele sociale, scrie The Guardian.

To the Russian people, look at what is being done in your name.

You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022