Boris Volosatîi: „Unioniștii adevărați nu renunță. AUR este unica opțiune pentru Unire”

Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a transmis un mesaj către unioniști, după ce Blocul Unirea Națiunii (BUN) a decis să se retragă din cursa electorală în favoarea PAS.

„Frați unioniști, știu că sunteți supărați. Știu că sunteți dezamăgiți. Ați crezut că, intrând împreună în această bătălie electorală, partidele unioniste vor apăra idealul Reîntregirii. Dar rând pe rând partidele numite unioniste s-au retras. Mulți dintre voi v-ați simțit trădați. Vă înțeleg. Și vă spun răspicat: aveți dreptul să fiți nemulțumiți”, a declarat Volosatîi.

Acesta a subliniat că unionismul nu se negociază și nu poate fi predat stataliștilor:

„Unionismul nu se negociază, nu se abandonează, nu se predă în mâinile unui partid statalist, care niciodată nu a dorit și nu dorește Unirea cu Țara. Dar în acest loc sfânt vă spun: unionismul nu moare! Flacăra aprinsă de Ion și Doina Aldea Teodorovici nu poate fi stinsă de aranjamente politice. Ea arde în fiecare inimă românească, ea trăiește în voi, în dorul de Țară, de neam și tricolor.”

Liderul AUR a reafirmat că formațiunea pe care o conduce este singura forță unionistă veritabilă rămasă în competiție:

„Astăzi, AUR din Republica Moldova este singura forță politică unionistă veritabilă rămasă pe câmpul de luptă. Noi nu am fugit. Noi nu am trădat. Noi nu am renunțat! Și nu vom renunța niciodată, pentru că avem o datorie sfântă față de copiii și nepoții noștri.”

În mesajul său, Volosatîi a îndemnat electoratul unionist să se mobilizeze masiv pe 28 septembrie:

„Fraților, nu vă lăsați amăgiți, nu vă lăsați descurajați! Acum, mai mult ca oricând, votul vostru contează. Votul vostru decide dacă idealul Reunirii va fi prezent în Parlamentul de la Chișinău sau va fi îngropat sub slogane stataliste. Unioniștii adevărați nu renunță! Pe 28 septembrie, votați AUR – unica opțiune unionistă, unicul partid care va ține vie vocea unirii până la Reîntregirea Neamului. Unirea face Puterea! Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Amintim că pe 22 septembrie, liderii Blocului Unirea Națiunii (BUN) au anunțat retragerea din cursa electorală în favoarea PAS, semnând un „acord de colaborare” cu partidul de guvernare.

Valentin Dolganiuc a declarat la briefing că simpatizanții BUN vor sprijini PAS la vot, însă decizia a stârnit controverse. Anatol Țăranu, un alt lider al BUN, afirmase anterior, într-o dezbatere electorală televizată, că participarea blocului la scrutin este „absolută” și că, în cazul unei retrageri în favoarea PAS, electoratul nu va urma această decizie.