Borş de lobodă cu cartofi noi şi leuştean proaspăt: un deliciu de vară, plin de vitamine

Ingrediente pentru borş de lobodă

5 legături de lobodă roşie

O jumătate de rădăcină de ţelină

O ceapă roşie

Un ardei gras roşu

2 cartofi noi măricei

2 morcovi

200 ml de borş

O legătură de leuştean

Sare, după gust

Metodă de preparare

Acum să vă spun secretul simplităţii de care pomeneam mai sus: în loc să toc la milimetru ţelina, ceapa, ardeiul şi morcovii, le-am aruncat pe toate, curăţate de coajă (mai puţin ardeiul, logic), într-o oală de 3 litri cu apă rece. Voi puteţi, desigur, să le tăiaţi cubuleţe şi să vă bucuraţi de ele în farfurie, dar eu am preferat varianta asta pentru că aveam chef de un borş cât mai limpede cu putinţă, fără prea multe chestii solide prin el.

Între timp, am curăţat cartofii şi i-am tăiat cubuleţe, pe care i-am lăsat într-un castron cu apă ca să nu se oxideze până le vine rândul să bolborosească în oală.

După aceea, am luat la mână loboda. Din nou, vă spun cum am făcut eu, nu cum se face de regulă sau cum ar trebui. Am rupt doar frunzele de lobodă, tulpinile le-am aruncat de data asta, pentru că nu aveam poftă să le văd prin oală. Am spălat bine frunzele sub jet de apă rece, după care le-am tocat aşa cum mi-a venit la mână.

După ce a trecut ora de fiert legumele, le-am scos pe toate şi… duse au fost.

În locul lor am pus cartofii şi loboda, pe care le-am fiert cam o jumătate de oră (am testat înainte să fie cartofii fierţi), împreună cu borşul fiert în prealabil şi încă fierbinte.

Spre final, am tocat frunzele de leuştean şi le-am aruncat în oală. Am potrivit de sare, am mai lăsat pe foc vreo 3 minute şi gata.

Nu mi-a mai rămas de făcut decât să acopăr oala cu un capac şi să las aromele să se împrietenească vreo jumătate de oră. După aceea, la masă!

Borşul acesta de lobodă poate fi mâncat şi cald, şi rece, dar neapărat cu ceapă verde. S-aveţi poftă!

