BREAKING NEWS: Curtea de Apel din Atena acceptă cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova

Judecătorii Curții de Apel din Atena au acceptat cererea privind extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova.

Hotărârea finală privind extrădarea va fi luată de Ministerul grec al Justiției.

Magistrații au precizat că Plahotniuc și-a dat acordul în scris pentru a fi adus în Republica Moldova.

În sala de judecată au fost prezenți avocații oligarhului, inclusiv Lucian Rogac din Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei R. Moldova la Atena. Procurorii susțin că Plahotniuc trebuie să fie extrădat în țara noastră și au cerut ca toate bunurile găsite asupra sa să fie predate autorităților moldovene.