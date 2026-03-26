„Metode criminale din anii ’90”. Vasile Costiuc publică imagini cu atacul de aseară: Unul dintre tineri a spus: Cei care ne-au trimis, nu ne-au spus că ești deputat

Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc a publicat imagini video surprinse de camera de bord a mașinii sale, în care apare momentul cu atacul de aseară. „M-au așteptat la poarta televiziunii. Unul filma, iar altul s-a apropiat, a deschis portiera și a aruncat cu o soluție în mine”, a declarat parlametarul.

„Metode criminale din anii ’90 a celor care au încă memorie vie cum se poate de intimidat adevrsarii politici sau economici – asta înseamnă că noi știm unde ești, cu ce circuli și putem să-ți dăm în față nu doar cu apă, ci și cu soluții care să te desfigureze”, a menționat Costiuc.