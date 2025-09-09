Președintele Partidului AUR Republica Moldova, Boris Volosatîi, a declarat că Republica Moldova traversează o criză economică profundă și că, în opinia sa, singura soluție de dezvoltare ar fi Unirea cu România.

Potrivit lui Volosatîi, cetățenii se confruntă cu facturi tot mai mari, prețuri în creștere și salarii insuficiente. El a criticat actuala guvernare pentru politica salarială și fiscală și a menționat că agricultura și mediul de afaceri ar fi afectate negativ.

Liderul AUR a subliniat că doar integrarea în spațiul economic și social românesc ar putea oferi Republicii Moldova „salarii și pensii europene, locuri de muncă bine plătite și investiții în infrastructură”.

Totodată, Boris Volosatîi a îndemnat cetățenii să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie.