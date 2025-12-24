Rusia i-a retras cetățenia unui jurnalist originar din Moldova care a scris despre război

Editorul publicației „Vajnîe Istorii”, Roman Anin, originar din R. Moldova, a fost privat de cetățenia Federației Ruse, în cadrul unui dosar penal privind răspândirea de „știri false” despre armata rusă. Informația a fost relatată de agenția TASS, cu referire la serviciul de presă al Ministerului rus de Interne.

Potrivit Ministerului de Interne, decizia a fost luată în temeiul articolului 22 din Legea federală „Privind cetățenia Federației Ruse”, care permite retragerea cetățeniei în cazul săvârșirii unei infracțiuni.

Agenția TASS precizează că Roman Anin s-a născut în Republica Moldova și a obținut cetățenia rusă în anul 2006. Până în 2024, acesta a avut domiciliul în raionul Dzerjinski din regiunea Iaroslavl.

În martie 2025, Tribunalul Dorogomilovski din Moscova l-a condamnat în lipsă pe Roman Anin la opt ani și șase luni de închisoare, în dosarul privind răspândirea de „informații false” despre armata Federației Ruse, în baza articolului 207.3, partea a doua, litera „d” din Codul penal. O condamnare similară, tot în lipsă, a fost pronunțată și împotriva fostei jurnaliste a publicației „Vajnîe Istorii”, Ekaterina Fomina, care activează în prezent la postul de televiziune „Dozhd”.

Dosarul penal împotriva lui Anin și Fomina a fost inițiat în urma publicării, în anul 2022, a trei materiale video ale publicației „Vajnîe Istorii”. Este vorba despre două analize de știri realizate de Roman Anin, care la acea vreme era redactor-șef al publicației, și o investigație semnată de Ekaterina Fomina privind uciderea civililor în orașul Bucea. În vara anului 2024, jurnaliștii, care se află în afara Federației Ruse, au fost dați în urmărire generală și arestați în lipsă.