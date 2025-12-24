Moldova este lider în achiziționarea de produse lactate din Ucraina

În perioada ianuarie-noiembrie 2025, Ucraina a exportat 121,53 mii de tone de produse lactate în valoare de 375,43 milioane de dolari.

Acest lucru este evidențiat de datele Asociației Producătorilor Ucraineni de Lapte. În același timp, se observă că Moldova a fost lider în ceea ce privește livrările de mai multe tipuri de produse în perioada menționată.

Aceasta a reprezentat 91% din exporturile de lapte și smântână necondensată, 84% din produsele din lapte acru, 30% din unt și 34% din brânză.

În ceea ce privește livrările de lapte condensat și smântână (18%), zer (35%) și înghețată (29%), Germania este lider. În total, Moldova a cumpărat 22,4% din toate „produsele lactate” ucrainene exportate.

Polonia este pe locul doi (15,1%), urmată de Germania (10,3%). Kazahstan (6%) și Bulgaria (5,7%) sunt următoarele.

Israel, Lituania, Azerbaidjan, Azerbaidjan, România și Țările de Jos se numără, de asemenea, printre primii zece mari cumpărători (descrescător).