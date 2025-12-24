Exporturile moldovenești către Rusia au scăzut la sub 100 de milioane de dolari

Exportul de mărfuri moldovenești în Rusia în ianuarie-octombrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, a scăzut cu 11,4% – la 91 milioane de dolari.

Potrivit Biroului Național de Statistică, livrările de produse rusești în Moldova în 10M 2025 au scăzut cu 4,8% – până la 165,8 mil. dolari SUA.

Ponderea Federației Ruse în volumul total al exporturilor moldovenești a scăzut de la 3,48% la 3%, iar în importuri – de la 2,35% la 1,88%.

Conform rezultatelor perioadei ianuarie-octombrie 2025, Rusia a ocupat locul 8 în lista celor mai mari parteneri ai Republicii Moldova în ceea ce privește volumul achizițiilor de produse moldovenești (după România, Turcia, Italia, Republica Cehă, Ucraina, Germania, Bulgaria) în termeni valorici.

În același timp, Federația Rusă s-a clasat pe locul 9 în ceea ce privește volumul livrărilor de produse către RM, după România, China, Ucraina, Turcia, Germania, Italia, Polonia, Franța.

Balanța comercială negativă a Moldovei cu Rusia în ianuarie-octombrie 2025 a totalizat 74,8 milioane de dolari, în creștere cu 4,6% față de aceeași perioadă a anului 2024.

Datele BNM nu iau în calcul operațiunile comerciale și economice ale întreprinderilor din regiunea transnistreană.