Sărbători cu buget redus: mesele festive, mai modeste în acest an

Sărbătorile de iarnă se apropie de Republica Moldova, iar piețele agricole și comerciale sunt pline de produse tradiționale destinate mesei festive. Cu toate acestea, cumpărătorii spun că, în acest an, fac alegeri mult mai chibzuite decât în anii precedenți. În loc să umple cărucioarele cu saci de alimente, oamenii verifică listele de cumpărături în funcție de buget și de tradițiile personale: unii refuză sărbătorirea Crăciunului pe stil nou pe 25 decembrie, iar alții spun că vor păstra o masă mai modestă, concentrându-se pe semnificația religioasă și familială, nu pe abundentă de produse. Declarațiile persoanelor intervievate arată clar că pentru unii Crăciunul este „în inimă, nu pe masă”, ceea ce se reflectă în decizia de a cumpăra doar strictul necesar pentru masa festivă.

Atât pentru carne, cât și pentru pește sau fructe, cumpărătorii au menționat bugete estimate rezonabile, între două și trei mii de lei, în funcție de numărul de invitați sau de tradițiile fiecărei familii. Mulți spun că iau „câte puțin din toate” – un pic de carne, puțin pește și fructe pentru copii – fără a exagera cantitățile, spre deosebire de alți ani când mesele puteau fi încărcate cu zeci de kilograme de produse. Într-o perioadă în care planificarea bugetară este esențială pentru multe familii, această tendință reflectă o adaptare la realitățile economice locale și la prioritățile individuale.

Vânzătorii din piețe confirmă această mișcare de consum mai modest. Deși unii precizează că prețurile au rămas aceleași sau chiar au scăzut față de sezonul trecut, fluxul cumpărătorilor este vizibil mai redus. Oamenii cumpără „câte jumătate de kilogram” din legume precum castraveții sau roșiile cherry, iar cererea este mai slabă decât în anii anteriori. Comerciantul observă că, deși legumele erau mai scumpe anul trecut, iar varza și cartofii ajungeau la 15 lei per kilogram, în acest sezon prețurile au coborât, dar oamenii sunt mai precauți și nu cumpără în cantități mari.

Diferențele de preț devin vizibile mai ales la produse precum mandarinele, unde, potrivit comercianților, prețul mediu a scăzut semnificativ față de anul trecut. Dacă în sezonul anterior acestea se vindeau la 35–40 de lei, acum prețurile pornesc de la circa 25 de lei. Și la carne se simte această adaptare a pieței: dacă anul trecut kilogramul de carne se vindea mai scump, anul acesta prețurile afișate de comercianți sunt mai accesibile, în jur de 85–90 de lei pentru unele părți din carcasă, ceea ce reflectă o flexibilitate a ofertanților în condițiile unei cereri mai slabe față de sezonul precedent.

În ansamblu, atmosfera din piețele din Republica Moldova înainte de sărbători este una de cumpărături calculate, fără excese, și de prioritizare a semnificației sărbătorii. În timp ce unele familii își vor limita mesele festive la strictul necesar, altele se concentrează pe tradițiile proprii – fie Crăciunul pe stil nou, fie Crăciunul pe stil vechi, marcat pe 7 ianuarie. Indiferent de data serbării, tendința rămâne aceeași: cumpărături mai temperate, bugete atent alocate și o atenție sporită față de prețurile produselor de sezon.