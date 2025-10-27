Bruxelles-ul pregătește noi sancțiuni pentru liderii separatiști de la Tiraspol

Uniunea Europeană pare să pregătească noi sancțiuni contra liderilor transnistreni. Subiectul a fost pe agenda Consiliului UE pe 22 octombrie.

De asemenea, chestiunea se regăsește și pe agenda Consiliului Agricultură și Pescuit, care are loc în perioada 27-28 octombrie la Luxemburg. Deocamdată documentul privind sancțiunile nu a fost făcut public și nu se cunoaște cine anume dintre liderii separatiști va fi sancționat, dar nici ce interdicții vor fi impuse.

La începutul anului 2025, presa a scris că Aquatir, companie deținută de holdingul Sherif al oligarhului transnistrean Victor Gușan, a vândut, în perioada 2022-2024, 1.210 kilograme de caviar pe piața europeană. Venitul din vânzări s-a estimat la circa 1,2 milioane de dolari.

Aquatir este firma fondată în 2005 cu sprijinul specialistului german în sturioni Dietmar Firzlaff, care a pus bazele unui complex avansat pentru creșterea și reproducerea peștelui.

Aquatir este singura companie din Republica Moldova care deține certificare pentru exportul de caviar în UE. Activitatea este una dintre cele mai profitabile din cadrul gigantului comercial Sheriff.

În 2010, UE a adoptat o deciziei prin care statele membre își asumau să interzică accesul pe teritoriul său și tranzitarea țărilor membre pentru mai mulți lideri separatiști, printre care Vadim Krasnoselski și Igor Smirnov. Ultima dată, documentul a fost actualizat în octombrie 2024, fiind valabil până pe 31 octombrie 2025. Funcționarii din UE precizau că măsurile vor fi monitorizate și actualizate după caz.