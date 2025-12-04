Bruxellesul deschide ușa investițiilor majore în Moldova: apel pentru proiecte de peste 10 milioane de euro

Comisia Europeană deschide o nouă oportunitate strategică pentru mediul de afaceri, lansând un apel de proiecte dedicat investițiilor în Republica Moldova. Companiile moldovenești, alături de cele din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European, pot aplica până la data de 8 decembrie pentru finanțări în cadrul Planului de Creștere — un instrument menit să accelereze modernizarea economiei și integrarea regională. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă o valoare de minimum 10 milioane de euro și să includă cel puțin 15% capital propriu, ceea ce asigură implicarea reală a investitorilor.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, apelul se adresează unor sectoare-cheie care pot influența direct dezvoltarea pe termen lung a Moldovei: energie, agricultură, industrie, digital și IT, transport, logistică și sănătate. Aceste domenii au fost selectate în baza priorităților stabilite împreună cu autoritățile de la Chișinău, în contextul în care Moldova încearcă să reducă decalajele structurale față de piețele europene și să atragă investiții sustenabile.

Proiectele aprobate vor beneficia de un pachet financiar generos, format din credite avantajoase, garanții, instrumente de împărțire a riscurilor și asistență tehnică pentru pregătirea și implementarea proiectelor. Aceste mecanisme sunt puse la dispoziție de Comisia Europeană și de partenerii săi instituționali, ceea ce oferă investitorilor un grad sporit de predictibilitate și siguranță — două elemente esențiale într-o perioadă marcată de instabilitate economică regională.

Planul de Creștere reprezintă unul dintre pilonii strategiei europene pentru sprijinirea țărilor candidate, iar Moldova este considerată una dintre prioritățile actuale ale Bruxellesului. Finanțările nu sunt doar o injecție de capital, ci și un instrument de integrare economică, menit să conecteze companiile locale la standarde europene de competitivitate, sustenabilitate și inovație. În acest context, apelul actual constituie o șansă importantă pentru antreprenorii care au proiecte mari, dar care întâmpină dificultăți în accesarea finanțării clasice.

Comisia Europeană a publicat toate detaliile, criteriile tehnice și procedura de aplicare pe site-ul oficial, iar autoritățile de la Chișinău încurajează mediul privat să depună proiecte cât mai solide. În condițiile în care economia Moldovei are nevoie de investiții majore în infrastructură, digitalizare și energie, apelul poate genera primele rezultate concrete încă din anul viitor, cu impact direct asupra locurilor de muncă și competitivității.