„Bucătarul lui Putin” îl provoacă pe președintele Ucrainei la un duel aerian. „Dacă tu câştigi, primeşti Artiomovsk (Bahmut)”

Fondatorul grupului Wagner Evgheni Prigojin, numit și „Bucătarul lui Putinn” a făcut publică luni, 6 februarie, o înregistrare video cu el însuşi în cockpitul unui avion militar în care îl provoacă pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la un duel aerian, relatează Reuters.

Înregistrarea a fost făcută publică de serviciul de presă al lui Prigojin, care susţine că a fost filmată într-un bombardier Su-24 operat de grupul Wagner. A fost ultima dintr-o serie de înregistrări video şi declaraţii prin care Prigojin încearcă să se promoveze pe el şi armata sa privată drept vârful de lance al operaţiunilor militare ruse în estul Ucrainei.

”Volodimir Oleksandrovici (Zelenski), am aterizat. Am bombardat Bahmut”, a declarat Prigojin în video.

⚡️PMC Wagner group leader Yevgeny Prigozhin flying in an Su-24 reportedly near the front. pic.twitter.com/Lb4hSGfzuJ

— War Monitor (@WarMonitors) February 6, 2023