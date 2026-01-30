Budapesta, plină de gropi în carosabil. Aproape 4.000 de adevărate „cratere” afectează traficul. Despăgubirile pentru șoferi au crescut semnificativ

Starea infrastructurii rutiere din Budapesta a ajuns într-un punct critic, după ce aproape 4.000 de gropi au fost identificate pe drumurile din capitala Ungariei, afectând serios traficul și siguranța rutieră.

Potrivit publicației Blikk, în prezent sunt raportate 3.791 de gropi, iar costurile suportate de autorități pentru despăgubirea șoferilor ale căror mașini au fost avariate sunt în creștere accentuată.

În 2025, compania responsabilă de administrarea drumurilor, Budapest Közút Zrt., a plătit despăgubiri în valoare de 31 de milioane de forinți, echivalentul a aproximativ 80.000 de euro. Pentru 2026, suma estimată aproape s-a dublat, ajungând la 55 de milioane de forinți, adică aproximativ 143.000 de euro.

Directorul general al companiei, Szőke Gábor, a declarat că echipele de intervenție lucrează în regim intensificat pentru a limita efectele degradării carosabilului.

„Echipele de reparații lucrează în trei ture, cu 30 de brigăzi, pentru a acoperi gropile”, a precizat acesta.

Cu toate acestea, soluțiile aplicate în această perioadă sunt în mare parte temporare, din cauza condițiilor meteorologice și a constrângerilor administrative.

Problemele sunt accentuate de vremea instabilă din timpul iernii, caracterizată de alternanța frecventă între îngheț și dezgheț, fenomen care favorizează fisurarea și degradarea asfaltului. Meteorologul Pártai Lucia a explicat că aceste fluctuații de temperatură afectează în mod deosebit infrastructura rutieră din Ungaria.

„Frecvente înghețuri nocturne și dezghețuri diurne duc la fisurarea asfaltului, ceea ce accentuează problema. Spre deosebire de țările nordice, unde iernile sunt constante, sau de regiunile mediteraneene, Ungaria se confruntă cu variații termice continue”, a arătat aceasta.

Șoferii resimt direct consecințele. Pe artere importante, precum Kerepesi út, în intersecția cu Hungária körút, carosabilul este atât de deteriorat încât gropile nu mai pot fi evitate.

„Situația este mult mai gravă decât în trecut”, au declarat mai mulți conducători auto.

Martin Fehér, taximetrist, spune că a fost nevoit să investească recent sume considerabile în reparațiile mașinii. „Deși nu am avut incidente majore, gropile afectează în mod constant suspensiile”, a afirmat acesta.

Autoritățile locale susțin că, în această perioadă, reparațiile sunt realizate cu asfalt rece, o soluție de urgență menită să reducă riscurile imediate. Lucrările durabile, care presupun reasfaltarea completă a drumurilor cu asfalt cald, vor putea fi efectuate abia în primăvară.

Pe lângă factorii climatici, infrastructura rutieră se confruntă și cu obstacole birocratice.

Deputata Fidesz Szepesfalvy Anna a propus în Consiliul Municipal ca reasfaltarea să fie realizată integral pe tronsoanele afectate de lucrări de canalizare, pentru a preveni reapariția gropilor. Propunerea a fost însă respinsă, invocându-se motive administrative.

La rândul său, Dorner Lajos, președintele Asociației pentru Transport Urban și Suburban, avertizează că bugetul insuficient alocat întreținerii drumurilor contribuie la degradarea accelerată a arterelor principale. Acesta consideră că reparațiile pe termen lung ar trebui să devină o prioritate, pentru a evita agravarea situației.

Problema nu este însă limitată la capitală. În zonele rurale din Ungaria, drumurile secundare se află într-o stare și mai precară, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea autorităților de a gestiona eficient infrastructura rutieră la nivel național.