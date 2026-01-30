Carburanții se scumpesc din nou. ANRE dă vina pe piețele internaționale

Cotațiile internaționale în creștere împing în sus prețurile la carburanți în Republica Moldova. Pentru perioada 31 ianuarie–2 februarie, ANRE a majorat ușor prețurile maximale la benzină și motorină, pe fondul scumpirilor din ianuarie pe piețele externe și al riscurilor geopolitice care afectează aprovizionarea.

În ianuarie 2026, piețele internaționale de petrol au fost marcate de o tendință ascendentă, determinată de amplificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, în special de riscurile asociate relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Potrivit ANRE, aceste tensiuni ar putea conduce la întreruperi ale tranzitului de țiței prin Strâmtoarea Hormuz, rută strategică pentru fluxurile globale de hidrocarburi.

O presiune suplimentară asupra pieței a fost generată de restricțiile aplicate exporturilor de petrol rusesc, dar și de perturbări temporare ale producției în unele state exportatoare, precum Kazahstan și Venezuela.În acest context, în ultimele zile, petrolul Brent a depășit pragul de 71 USD/baril, atingând o maximă a ultimelor cinci luni.

Piața regională a produselor petroliere derivate a reacționat imediat. Analiza ANRE, bazată pe cotațiile Platts, arată că, pe parcursul lunii ianuarie, benzina a înregistrat o creștere de aproximativ 72 USD/tonă. În același timp, motorina a fost influențată și mai puternic, inclusiv de cererea ridicată de pe piața europeană, consemnând o majorare de circa 106 USD/tonă.

ANRE subliniază că, în condițiile în care Republica Moldova este dependentă în totalitate de importurile de produse petroliere, evoluțiile externe se reflectă inevitabil și asupra prețurilor cu amănuntul de pe piața internă.

Astfel, pentru perioada 31.01.2026–02.02.2026, au fost stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:

23,05 lei/litru pentru benzina COR 95 (+6 bani);

19,92 lei/litru pentru motorina standard (+9 bani).