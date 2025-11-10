Bujorean reacționează la explicațiile Poliției: Sper că nu se încearcă o mușamalizare

Candidatul la funcția de primar din Leova, Alexandru Bujorean, a reacționat pe rețelele de socializare după ce Inspectoratul General al Poliției a anunțat că împușcăturile din oraș nu ar avea legătură cu o tentativă de intimidare.

Bujorean afirmă că explicațiile poliției ridică semne de întrebare și subliniază că „arma nu a fost doar arătată, ci s-au tras două focuri, îngrozindu-i copiii și soția”.

„Am citit comunicatul emis de Poliția Republicii Moldova și vreau să cred că modul în care a fost formulat nu reprezintă o tentativă de mușamalizare a acestui caz grav. Eu sunt sigur că o astfel de abordare nu ar fi fost admisă, în situația în care se trăgeau focuri de armă sub geamurile casei unui demnitar din arcul puterii. Indiferent de statut, funcțiile politice sau publice, cetățeanul trebuie să fie sigur că este protejat de organele statului. Nu fac învinuiri și nu vreau să politizez subiectul, dar încercarea de a diminua din gravitatea acestui incident, care a avut loc în plină campanie electorală, cu argumente bazate pe faptul că nu aș locui în acel imobil și că tânărul ar fi folosit arma doar pentru „a o arăta unui prieten”, trezesc mari semne de întrebare în privința obiectivității acestui comunicat public”, afirmă Bujorean.

El a mai subliniat că armele nu se arată la întâmplare la poarta unui primar care este și candidat electoral, iar faptul că în acest caz s-au tras focuri reale necesită o anchetă mult mai complexă decât simpla emitere a unui comunicat de presă.

„Armele luate dintr-o localitate, nu se arată la poarta unde, absolut întâmplător, locuiește primarul unei alte localități, care este și candidat electoral. Arma nu a fost arătată. Din ea s-a tras. De 2 ori. Îngrozindu-mi copiii și soția. Admit că, la această vârstă tinerii greșesc și nu le doresc rău nici unui din cei implicați, atât timp cât nu a fost rea intenție. Dar aceasta încă trebuie probată printr-o anchetă mult mai complexă decât întocmirea unui comunicat menit să șteargă orice presupusă tentativă de intimidare a unui candidat, în plină campanie electorală”, adaugă el.

Candidatul și-a exprimat recunoștința față de sprijinul primit din partea colegilor, prietenilor și oamenilor cu suflet, cerând ca dreptatea să fie făcută și comunitățile locale să trăiască în pace și liniște.

„Mulțumesc tuturor colegilor, prietenilor din întreaga țară și oamenilor cu suflet care mi-au transmis mie și familiei mesaje de susținere! Să se facă dreptate și să fie pace și liniște în comunitățile noastre locale”, a mai spus Bujorean.

Candidatul LOC la funcția de primar al orașului Leova, Alexandru Bujorean, a anunțat că asupra locuinței sale au fost trase două focuri de armă în noaptea de 8 noiembrie.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:30, când o mașină necunoscută ar fi staționat în fața casei sale, unde locuiește împreună cu soția și cei doi copii. Potrivit declarațiilor acestuia, după câteva minute, s-au auzit două focuri de armă, iar vehiculul a părăsit locul cu viteză în direcția sudică a orașului.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Candidatul a sesizat imediat serviciul 112 și a oferit declarații polițiștilor din Leova. La fața locului au fost găsite două manșoane de gloanțe.

Poliția afirmă că împușcăturile trase în orașul Leova nu au legătură cu declarațiile făcute care a calificat incidentul drept o posibilă tentativă de intimidare. Cele două focuri de armă ar fi fost trase de un tânăr care a luat fără permisiune arma tatălui său pentru a o arăta unui prieten.

„Din primele cercetări s-a stabilit că cele două focuri de armă ar fi fost trase de un tânăr care a folosit arma tatălui său pentru a o arăta unui prieten. La sediul Poliției s-a prezentat un bărbat care a declarat că fiul său ar fi luat arma din seiful familiei fără permisiune. Arma, deținută legal, a fost ridicată pentru a fi supusă expertizei balistice, împreună cu tuburile depistate la fața locului”, se arată într-un comunicat a poliției.

Poliția a inițiat un proces penal în temeiul art. 287 din Codul Penal, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului. Nimeni nu a fost rănit, iar arma a fost ridicată pentru expertiză, iar poliția a inițiat un proces penal pentru a stabili toate circumstanțele cazului.