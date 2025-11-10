Danemarca interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani

Danemarca face istorie în Europa, devenind prima țară care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Decizia, anunțată de guvernul de la Copenhaga, vine după o serie de studii alarmante care au demonstrat efectele toxice ale mediului online asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților. Autoritățile daneze spun că lumea digitală a scăpat de sub control și că măsura este menită să redea copilăria celor care au ajuns prizonieri ai ecranelor.

Premierul Mette Frederiksen a declarat tranșant că „am eliberat un monstru” atunci când societatea a pus telefoanele în mâinile copiilor, iar rezultatele se văd deja: anxietate, tulburări de somn, scăderea performanțelor școlare și dependență digitală. Într-un mesaj ferm, șefa guvernului a cerut „o revoluție a responsabilității” în era tehnologiei, în care părinții, școala și statul să colaboreze pentru protejarea generației viitoare.

Ministerul Digitalizării a completat că platformele precum TikTok, Instagram și YouTube „fură copilăria și timpul celor mici”, transformându-i în consumatori pasivi de conținut superficial și adesea periculos. Noile reguli vor impune verificarea vârstei la crearea conturilor, iar companiile care nu respectă legea riscă amenzi uriașe și restricții în spațiul digital danez.

Interdicția se aplică tuturor platformelor care permit publicarea și distribuirea de conținut, iar autoritățile vor lansa în paralel o campanie națională de informare și educație digitală. Copiii vor fi încurajați să folosească tehnologia doar sub supravegherea părinților și în scop educativ, nu recreativ.

Prin această decizie radicală, Danemarca urmează exemplul Australiei, care a interzis deja rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani. Specialiștii consideră că măsura va crea un precedent în Uniunea Europeană și ar putea deschide un nou capitol în lupta împotriva dependenței digitale.