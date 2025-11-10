Fermierii vor despăgubiri de peste 194 milioane de lei pentru pierderile cauzate de pesta porcină

Republica Moldova are cu aproape 30% mai putini porci față de anul trecut. Două dintre cele mai mari ferme din țară au fost afectate în acest an de pesta porcină africana. Au început repopulările, dar efectivele se refac greu și nu au fost achitate despăgubirile.

Doar la ferma de la Roșcani au fost sacrificați 65.000 de porci. Înainte de izbucnirea focarului de pestă, ferma acoperea aproape 23% din consumul intern de carne de porc. La începutul lunii septembrie, ferma a primit avizul pentru reluarea activității.

„După toate procedurile de curățare, dezinfecție, decontaminare a fermei în care s-a lucrat enorm de mult cu o echipă de 90 de angajați. Am repornit cu porci santinelă. Momentan avem 10.000 de porci. Suntem în carantină până pe data de 13 noiembrie”, a declarat directorul general al fermei, Ecaterina Perebinos.

Ferma a fost repopulată cu resurse proprii și din credite.

„Compania noastră a suferit pierderi de peste 400 milioane de lei. Desigur că contăm pe sprijinul statului. Contăm mult ca această despăgubire să fie efectuată de către stat, ceea ce ne va ajuta pentru a continua investițiile”, a adăugat directorul general al fermei, Ecaterina Perebinos.

Dosarul de despăgubire al fermei din Roșcani conține peste 55.000 de file și se află în examinare la ANSA. Conform comisiilor de evaluare, suma totală propusă pentru despăgubiri depășește 194 de milioane de lei.

În cazul fermei din Cimișeni, dosarul este în proces de finalizare.

„Acum recent a fost recepționat unul din primele dosare care este în curs de evaluare și la această etapă nu putem încă menționa suma eligibilă de a fi acordată acestui proprietar. În al doilea caz, încă nu am recepționat din partea Direcției Agricole regionale actele stabilite”, a menționat directorul general adjunct al ANSA, Alexandru Manciu.

Una dintre probleme este lipsa unui termen-limită de examinare a dosarelor și nu se știe când fermierii își vor primi despăgubirile.

Ministerul Agriculturii anunță extinderea proiectului AGRI, aplicat în prezent doar pentru sectorul bovin, și pentru fermele avicole și de porci. Autoritățile pregătesc măsuri pentru deschiderea exportului de carne de porc. În prezent, producția locală acoperă circa 80% din consumul intern, restul fiind completat cu carne de import.

„Am înaintat și către Comisia Europeană, de a putea purcede la procedura de listare spre export a cărnii de porc și aici avem de muncă împreună cu toate autoritățile, dar și cu sectorul nemijlocit”, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga.

De la începutul anului au fost raportate 56 de focare de pestă porcină, dintre care 50 la porci domestici. În prezent, mai este activ un singur focar, în raionul Orhei.