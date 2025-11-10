Instituțiile publice au cumpărat de la Lukoil combustibil de 125 milioane de lei în 2025

Ani la rând, numeroase instituții publice din Republica Moldova au achiziționat benzină, motorină și gaz lichefiat de la compania „Lukoil-Moldova”, parte a grupului rus „Lukoil” – entitate care a dominat mult timp importurile și distribuția de carburanți în țară.

Datele de pe platformele de achiziții publice, analizate de jurnaliștii IPN, arată că în acest an, instituțiile publice au achitat companiei „Lukoil” peste 125 de milioane de lei pentru produsele petroliere livrate.

Aceleași date arată că „Lukoil-Moldova” deținea aproximativ 12% din piața de vânzare cu amănuntul și controla în jur de 40% din importurile de motorină în Republica Moldova.

Pe parcursul acestui an, „Lukoil-Moldova” a câștigat mai multe contracte de furnizare a produselor petroliere cu instituții publice din Republica Moldova. Printre acestea se numără Inspectoratul General al Poliției, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Poliția de Frontieră, Serviciul Protecției și Pazei de Stat, Baza Auto a Cancelariei de Stat și Serviciul Vamal.

Contracte au fost semnate și cu „Teleradio-Moldova”, Inspectoratul General de Carabinieri, Administrația Națională a Penitenciarelor, precum și cu mai multe spitale raionale. Beneficiari ai produselor petroliere „Lukoil” sunt și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Casa Națională de Asigurări Sociale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și „Moldovatransgaz”.

De asemenea, compania a furnizat carburanți întreprinderilor de stat din domeniul silviculturii, Agenției de Stat a Drumurilor, dar și mai multor primării și consilii raionale.

Guvernul de la Chișinău a anunțat că „Lukoil” are la dispoziție un termen-limită pentru a-și vinde activele deținute în Republica Moldova. Începând cu 21 noiembrie, vor intra în vigoare sancțiunile impuse de Statele Unite, iar compania nu va mai putea desfășura activități pe teritoriul țării. În aceste condiții, instituțiile publice vor fi nevoite să identifice alți furnizori de carburanți.

Instituțiile publice care au în prezent contracte cu „Lukoil” trebuie să inițieze proceduri de licitație sau achiziții directe cu alți furnizori. Acest proces ar putea provoca perturbări temporare, ajustări de preț și necesitatea de a asigura continuitatea aprovizionării cu carburanți.