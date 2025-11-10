Dezastru economic! R. Moldova exportă volume record de semințe de floarea-soarelui

În luna octombrie exporturile de semințe de floarea-soarelui din Republica Moldova au depășit 120.000 de tone, ceea ce este de patru ori mai mult ca în luna septembrie și dublu față de aceeași perioadă a anului 2024, arată o analiză a expertului Iurie Rija. Practic piața rămâne fără semințe pentru procesare în ulei.

În paralel, și prețul de export s-a menținut la un nivel destul de înalt, susținând veniturile în creștere ale traderilor. Potrivit analizei în luna octombrie 2025, prețul mediu de export al semințelor de floarea-soarelui a fost de 10,90 lei/kg, cu 91 de bani/kg mai mare decât în octombrie 2024, când era de 9,99 lei/kg, și cu 3,43 lei/kg sau 45,9% mai mare față de octombrie 2023, când prețul mediu a fost de doar 7,43 lei/kg.

În așa mod, luna octombrie 2025 se conturează ca vârful istoric al pieței de floarea-soarelui din Republica Moldova, conchide Iurie Rija.

Cel mai mare volum de semințe de floarea-soarelui exportat în decurs de o lună de zile

Analiza relevă că acesta este cel mai mare volum de semințe de floarea-soarelui exportat din Republica Moldova în decurs de o lună de zile.

Potrivit lui Iurie Rija, volumul și valoarea exporturilor de floarea-soarelui a atins niveluri mai înalte, după o campanie agricolă favorabilă și un context internațional prielnic.

„În primele trei luni ale sezonului actual pentru floarea-soarelui (august-octombrie) au fost exportate deja 154.000 tone, generând venituri de 1,69 miliarde lei. Performanța sezonului curent depășește considerabil nivelurile înregistrate în aceeași perioadă a ultimilor cinci ani, inclusiv vârful din anul precedent, când valoarea exporturilor ajungea la 1,11 miliarde de lei”, constată directorul Agrocereale.

În opinia expertului, creșterea valorică de 53% față de recordul din anul trecut, subliniază că 2025 este „anul exporturilor de floare soarelui” – un sezon în care atât volumul recoltei, cât și prețurile s-au aliniat favorabil. Până acum, niciun alt sezon nu a reușit să combine un volum atât de ridicat cu un preț mediu competitiv.

După o perioadă de ajustare a cotațiilor internaționale, prețul mediu de export al florii-soarelui moldovenești în august–octombrie 2025 s-a stabilizat la 10,99 lei/kg, nivel comparabil cu media regională și cu 11% mai înalt decât cel de 9,89 lei/kg înregistrat în perioada similară din 2021- ultimul an considerat bun la capitolul prețuri de export.

Principalele pieței: România și Turcia

Redresarea valorică a fost susținută de revenirea cererii pe principalele piețe: România și Turcia precum și de evoluția pozitivă a pieței europene a uleiurilor vegetale.

Pe harta exporturilor din 2025, Turcia și România rămân principalii parteneri comerciali ai Moldovei, cu aproximativ 69.700 tone și, respectiv, 56.000 tone de floare-soarelui livrate până la sfârșitul lunii octombrie. Bulgaria a absorbit alte 14.700 tone, în timp ce Grecia, Germania, Polonia și Ucraina au importat volume mai mici, dar la prețuri mai ridicate, ajungând până la 24,1 lei/kg în cazul livrărilor către Ucraina.

Un alt element al sezonului 2025 este schimbarea liderului de piață. Astfel Orom-Imexpo SRL din Orhei (asociați Roman Ungureanu – 69,01%, fostul soț al cântăreței Olia Țira, Alexandra Ursu – 9,99%, Vitalie Grecu – 6,99%, Irina Jmurco – 6,99% și Andrei Volcov – 6,99%) unul dintre cei mai mari jucători de pe piața agricolă din Moldova, devine exportatorul numărul unu, cu un volum de 35.192 tone livrate în perioada august-octombrie, echivalentul a 23% din total.

Compania a depășit Rusagro-Prim SRL (controlată de milionarul Savelii Russu), care, deși a rămas un jucător major cu 24.100 tone (16%), a pierdut poziția dominantă pe care o deținea constant în sezoanele anterioare.

Pe pozițiile următoare se situează Vadalex Grains SRL (12.555 tone – 8%) și Agro-Nova Prim SRL (6.250 tone – 4%), urmate de Trans Oil Refinery, Avvaterra-SM și Crown SRL, fiecare cu ponderi între 2% și 3%.

Iurie Rija susține că dinamica actuală lasă loc pentru previziuni optimiste, privind spre restul sezonului 2025–2026, însă nu lipsite de provocări. Estimările timpurii sugerează o recoltă totală potențială de peste 800.000 de tone de floarea-soarelui în 2025. Un asemenea volum, peste cel de anul trecut, ar permite atât satisfacerea cererii mari la export, cât și refacerea parțială a stocurilor pentru procesarea internă – un aspect esențial pentru industria locală.

Analiștii pieței atenționează asupra unor posibile ajustări în evoluția prețurilor, pe măsură ce sezonul avansează. Odată cu intrarea în piață a volumelor mari recoltate (ce vor spori oferta disponibilă), este de așteptat o anumită presiune descendentă asupra prețurilor – un fenomen obișnuit după trecerea vârfului de cerere imediat post-recoltare.