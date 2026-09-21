Bumacov critică „Moldova Project”: Experiența nu se înlocuiește pe hârtie

Președintele Partidului Social Democrat European, Vasile Bumacov, critică proiectul „Moldova Project”, prin care mai multe proiecte strategice din agricultură, industrie, sănătate și alte domenii ar urma să fie gestionate de o singură structură.

Bumacov susține că autoritățile ar trebui să consolideze structurile deja existente și experiența acumulată de specialiști, nu să le reorganizeze sau să le desființeze.

„Experiența nu se înlocuiește prin reorganizări pe hârtie”, a declarat acesta.

Bumacov a amintit că, în perioada în care a fost viceministru și ministru al Agriculturii, a contribuit la implementarea proiectelor IFAD, 2KR, „Filiera Vinului”, „Livada Moldovei” și a altor inițiative.

Potrivit lui, un rol important în implementarea acestora l-au avut unitățile specializate, formate din profesioniști cu experiență și expertiză în domeniile respective.

„Dar cum poate aceeași echipă să aibă, în același timp, expertiza necesară pentru domenii atât de diferite?”, se întreabă liderul PSDE.

Politicianul susține că, în locul structurilor existente, ar urma să apară una nouă, cu angajați noi și salarii mari.

„Astfel se pierde exact ceea ce ne trebuie cel mai mult: experiență, continuitate și capacitate de implementare”, a declarat Bumacov.

În opinia sa, reorganizarea riscă să aibă consecințe negative.

„E clar că acest experiment va eșua, iar nota de plată o vom achita noi, cetățenii”, a conchis președintele PSDE.

Guvernul a anunțat pe 17 septembrie crearea „Moldova Project” ca structură unică pentru pregătirea și implementarea proiectelor strategice de infrastructură. Executivul argumentează că, în prezent, capacitatea de implementare este dispersată între ministere și diferite unități, iar noua structură ar urma să concentreze specialiștii și să accelereze realizarea investițiilor majore.