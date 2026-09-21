Sărăcia energetică afectează aproximativ un milion de persoane în Moldova

Sărăcia energetică afectează aproximativ un milion de persoane în Republica Moldova. Această cifră a fost citată de expertul economic Veaceslav Ioniță, care a subliniat că 170.000 de persoane se află într-o situație critică.

„Cei mai săraci oameni nu au gaz. Printre cei mai săraci 40%, sau aproximativ 500.000 de familii, peste 80%, sau aproximativ 400.000 de familii, nu își încălzesc locuințele cu gaz. Chiar și lemnele de foc sunt un lux pentru ei. Își încălzesc locuințele cu resturi vegetale, crengi, crengi de tufiș și bălegar”, a afirmat Ioniță.

El a mai spus că aproximativ 170.000 de oameni nu știu cum să supraviețuiască iarna.

„Au căldură iarna, dar este de opt ori mai puțin decât o familie medie. Practic, trăiesc în frig: își încălzesc casele de mai multe ori pe zi, suportând frigul. Locuiesc într-o singură cameră mică, menținând temperatura minimă acceptabilă”, a spus el.

Expertul a menționat, de asemenea, că sărăcia energetică din Moldova afectează diferit oamenii care locuiesc în orașe și sate.

El a menționat că în zonele rurale, oamenii nu se bazează pe gaz, deoarece pot trece la lemne de foc sau alți combustibili accesibili. Cu toate acestea, locuitorii orașului cu încălzire centralizată nu au astfel de alternative.

Ioniță consideră că fenomenul sărăciei energetice din Moldova necesită un studiu mai atent. Acest lucru este relevant mai ales acum, având în vedere creșterea viitoare a prețului la gaze, care va duce, în consecință, la creșterea costurilor în economia națională. „Acesta nu este un fenomen nou; există de mult timp, dar costul benzinei va duce la creșterea prețurilor la alte bunuri”, a concluzionat expertul.